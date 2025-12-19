Live
Újabb botrány rázta meg a PDC-dartsvilágbajnokságot: a szervezők döntése értelmében kizárták a tornáról Dom Taylort. A hír villámcsapásként érte a sportág rajongóit, hiszen Taylor az utóbbi időszakban stabil szereplője volt a nemzetközi mezőnynek, és sokan meglepetésemberként tekintettek rá a darts-vb előtt.

A világranglista 65. helyén álló Dom Taylor múlt vasárnap magabiztosan, 3-0-ra legyőzte a svéd Oskar Lukasiakot a darts-vb nyitófordulójában, így bejutott a torna második körébe. A darts szabályozó testülete (DRA) azonban pénteken bejelentette, hogy az angol játékos mérkőzés alatt adott doppingtesztje pozitív lett, így azonnali hatállyal felfüggesztették a játékjogát és kizárták a világbajnokságról.

Az angol Dom Taylort kizárták a darts-vb-ről
Az angol Dom Taylort kizárták a darts-vb-ről
Fotó: Instagram/targetdarts

A 27 éves bristoli játékos kizárásával Jonny Clayton játék nélkül bejutott a harmadik fordulóba.

Nem először bukta a darts-vb-t a balhés játékos

Taylor már a tavalyi világbajnokságot is kénytelen volt kihagyni, miután egy hónappal a torna előtt felfüggesztették, amiért a Players Championship Finals versenyen tiltott szert találtak a szervezetében. Januárban a Darts Szabályozó Hatóság (DRA) egy hónapos eltiltást szabott ki rá. A büntetés mértékét azért csökkentették akkor, mert a tiltott szer nem teljesítményjavító hatású volt.

Lukasiak legyőzése után múlt hétvégén Taylor őszintén beszélt arról, hogy a tavalyi kizárása mennyire megviselte.

Életem legnagyobb csalódása volt, de talpra álltam, és most itt vagyok. Senkivel sem beszéltem, magamba fordultam és csak gyakoroltam. Ha bíznék benne, hogy egymillió fonttal fogok hazasétálni, akkor nem lennék most itt

 – mondta Taylor.

Nos, erre idén már biztosan nem kerül sor, hiszen a kizárással elesett a vb-szerepléstől, valamint így a ranglistapontoktól és a jelentős pénzdíj lehetőségétől is.

