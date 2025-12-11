Mindenki Luke Littler meccsére várt. A világbajnok tinisztárt barátnője és családja is elkísérte a versenyre, ahol nem kellett sokat a tábla előtt töltenie. A címvédő az első fordulóban ugyan veszélyes ellenfelet kapott Darius Labanauskas személyében, a litván jól is tartotta magát, ám a kiszállókkal elpuskázta a kevés lehetőségét. Az első szett után Littler intett a közönségnek, hogy „nyugi”, minden rendben lesz. És valóban így lett. Simán, 3–0-ra nyert a darts-vb első meccsén.

Luke Littler győzelemmel kezdte a darts-vb-t

A darts-vb első napján még nem volt meglepetés

Littler meccse tehát sima lett, nem annyira ameccs után interjú, amit egy darázs zavart meg, Littler úgy mozgott el előle, mint egy profi bokszoló.

Simán nyert Michael Smith is, aki egy hölgy, Lisa Ashton ellen kezdett. Michael Smith fizikai problémákkal küzd, és ízületi injekciókkal vállalta a világbajnokságot. A 2023-as világbajnok hónapok óta panaszokkal játszik, ami a derék alatti területet érinti. Lisa Ashton ellen végül jól mozgott, és ez elég is volt: Ashton gyengén játszott, és 3–0-ra kikapott.

Az este első meccsén rögtön egy nagy név búcsúzott, Kim Huybrechts a tavalyihoz hasonlóan idén is az első este kezdett a világbajnokságon, és azonnal ki is esett. Idén papíron jobb eséllyel indult a vb-debütáns német Arno Merk ellen, ám 3–1-es vereséget szenvedett. A kiemelt játékos gyorsan búcsúzott: alig 45 perc után véget ért számára a torna.