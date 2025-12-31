A darts-vb-n a negyeddöntőbe jutás volt a tét kedden este Londonban, ahol a legjobban várt mérkőzés egyértelműen a háromszoros vb-győztes Michael van Gerwen és a kétszeres nyertes Gary Anderson közötti csata volt. Az Ally Pally két legtapasztaltabb versenyzője találkozott kedden este a negyedik fordulóban, és Anderson nem okozott csalódást, mivel egészen simán, 4-1-gyel jutott tovább. Az első és a második szettet is 3-2-es leg aránnyal vitte el a skót sztár, utána szépített 2-1-re a holland klasszis, de aztán nem volt már visszaút, Anderson behúzta a meccset.

Gary Anderson ment tovább a darts-vb negyeddöntőjébe kedden este

Fotó: CARLOS JASSO / AFP

Gary Anderson esélyt sem adott Gerwennek a darts-vb-n

Amióta a skót játékos 2021-ben a Covid-korlátozások alatt döntőbe jutott – akkor kikapott Gerwyn Price-tól –, nem mutatott ilyen teljesítményt ebben az észak-londoni arénában. Skócia ravasz öreg rókája – akinek a nevét a kezdetektől fogva énekelte a közönség – tizenegy 180-at ért el, és 99,10-es átlaggal győzött, miközben kiejtette a 3. kiemeltet. Az 55 évesen Anderson arra törekszik, hogy a Sid Waddell Trophy történetének legidősebb győztese legyen, de addig még le kell győznie néhány akadályt, például legközelebb Justin Hoodot majd az elődöntőbe jutásért.

A 36 éves Van Gerwen egy horrorisztikus évet zárt ezzel le, amelyben megkezdte a válópert volt feleségével, édesapja pedig rákkezelésen esett át. Ez volt az első alkalom a 2016-os torna óta, hogy Mighty Mike-ot a negyeddöntő előtt elkapták. Az is igaz, hogy négy évvel ezelőtt a harmadik fordulóból visszalépett, de az akkor a pozitív Covid-tesztje miatt történt.