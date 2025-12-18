Michael van Gerwen élete egyik nehéz időszakát éli, elvált a feleségétől és ledobott vagy 20 kilót, így érkezett meg Londonba a darts-vb-re. MvGkicsit rozsdásan kezdett elbukta az első szettet a japán ellen, és a másodikban is gyengén muzsikált. Közben a közönség a japánt támogatta, ami láthatóan nem tetszett a hollandnak, aki elkezdett jobban kiszállózni a msáodik szett végén és egyenlített, majd a harmadik szettet is egy minimális megingással megnyerte.

A darts-vb-n nehezen lendlt játékba Michael van Gerwen

Fotó: BERND THISSEN / DPA

Egy másik japán is sziporkázott a darts-vb-n

A negyedik szettben Tacunami a 2-2-es egyenlítésért is dobhatott, de a holland egyenlített a szetten belül, így döntő leg döntött az ötödik szettben. A kérdés az volt, hogy MvG lezárja-e a meccset vagy megyünk tovább.

Mindketten dobhattak a szettért, ami a holland esetében a meccset is jelentette, de rengeteget hibáztak, végül Van Gerwen zárta le a meccset.

Nézzük még meg a japán bevonulását:

A délutáni program Kovács Patrik vereségével kezdődött, majd a szintén újonc japán Szakai okozott meglepetést. Már a bevonulása sem volt mindennapi, majd 3-0-lal lesöpörte a világranglista 61. Tricole-t

Újabb meglepetés következett, ugyanis a kenyai Munyua a belga De Deckert vere 3-2-re, majd este a legjobb hölgynek számító Fallon Sherock veszített Dave Chisnall ellen simán, 3-0-ra.

Az esti programban a szokásoknak megfelelően parádés volt a hangulat, Peter Crouch is feltűnt a nézőtéren: