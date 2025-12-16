A PDC dartsvilágbajnokság legszorosabb hétfői meccsén vérzett el egy korábbi világbajnok. A belga Andy Baetens nem a PDC, hanem egy másik szervezet, a WDF világbajnoka volt 2023-ban, de a 29. helyen kiemelt holland Dirk van Duijvenbode papíron nem a világranglistán 75. belga volt az esélyesebb. Van Duijvenbode meg is nyerte a meccset a darts-vb-n, de igen szoros küzdelemben.

Cameron Menzies dühében véresre ütötte az öklét a veresége után a darts-vb-n, most büntetést is kaphat

Fotó: Godfrey Pitt

A mérkőzésen 50 százalékkal kiszállózó Baetens jól kezdett, de Van Duijvenbode 111,62 pontos körátlagot dobva győzött végül 3-2-re.Tizenkét 180-as kört hozott a meccs, a holland pedig megdobta a vb negyedik 170-es kiszállóját (Rob Cross, Gabriel Clemens és Brendan Dolan után), így készülhet az angol James Hurrell ellen.

A nap záró meccsét a 2010-es vb-n döntőt játszó, a 17. PDC-vb-jére az ausztrál-új-zélandi Premier League megnyerésével kijutó Simon Whitlock játszotta a harmadik világbajnokságán szereplő angol Connor Scutt-tal, aki 3-2-re elintézte őt, így készülhet a kétszeres világbajnok Gary Anderson ellen.

Itt a magyarázat a darts-vb eddigi legnagyobb botrányára

Ugyancsak hétfőn, de a délutáni programban történt az idei darts-vb eddigi legnagyobb botránya, amikor Cameron Menzies nehezen viselte az újonc Charlie Manby elleni első fordulós vereséget. A skót véresre ütötte az öklét ez italokkal teli asztalon, a közönség kifütyülte.

Menzies később közleményben kért bocsánatot, és elárulta, hogy meghalt a hozzá közel álló nagybátyja, akit négy nappal a vb előtt látott utoljára. A temetésre épp a második fordulós meccs napján került volna sor, ám így, hogy Menzies kiesett, nem tiszteleghet az emléke előtt a darts-vb-n, emiatt borult ki.

A skót szerint a családi tragédia nem mentség a viselkedésére, de szerette volna megvilágítani a helyzetet. A PDC ugyanakkor vizsgálatot indít ellene, aminek könnyen büntetés is lehet a vége.