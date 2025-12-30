A 18 éves Luke „The Nuke” Littler szemmel láthatóan felpaprikázódott, amikor az Alexandra Palace színpadán, a darts-vb negyedik fordulójában 4–2-es sikerrel kiejtette Rob Crosst. Hétfő este Littler a közönség iránti dühét használta motivációként Cross legyőzéséhez. Bár Cross 98,92-es átlagot dobott, ez sem volt elég Littler elképesztő, 106,58-as átlagával szemben.

Luke Littler rengeteget foglalkozott a darts-vb közönségével

Fotó: ANDREAS GORA / DPA

Littler a darts-vb renitens szurkolóit osztotta ki

A világranglista első helyezettje egy szurkolói csoport viselkedése miatt lett dühös, és nyíltan nekik is ment, miközben már csak három győzelemre van az egymillió fontos fődíjtól. A Sun információi szerint a bekiabálások egy része az arénában helyet foglaló német szurkolóktól érkezett. A Sky Sports színpadán Polly James kérdésére Littler így szólt a fújolókhoz: „Egyáltalán nem érdekel. Tényleg nem érdekel. Mondhatok egy dolgot? Ti megveszitek a jegyeket, és ti fizetitek a pénzdíjamat. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Gyerünk” – mondta diadalittasan Littler, aki 47 perces mérkőzést nyert, és többször is kifejezte nemtetszését a közönségben ülő, hangoskodó németek felé.

Luke Littler's response to those in Ally Pally booing him 👀 pic.twitter.com/QHszE1z4ua — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) December 29, 2025

Littler fülét a nézők felé tartotta, üvöltött örömében, amikor szettet nyert, majd dühösen reagált, amikor bedobta a győztes duplát.

„Kemény kihívás volt. Komoly próbatétel. Az első szettben mindenki kicsit ellenem fordult, én pedig visszaadtam a közönségnek. A meccs során emlékeztek erre. Nekem csak a dolgomat kellett végeznem. Ki kellett engednem az összes érzelmemet. Feltüzelve játszottam. Fogalmam sincs, kik voltak. Néhány ember az első asztaloknál” – mondta a címvédő, aki 2016 óta az első játékos lehet Gary Anderson után, aki meg tudja védeni világbajnoki címét.

Littler – aki 17 darab 180-at dobott és 106,58-as átlagot produkált – két teljes pihenőnapot kap, mielőtt az angol Luke Woodhouse vagy a lengyel Krzysztof Ratajski ellen lép pályára újév napján a legjobb nyolc között.

„Ellenséges volt a hangulat. Senki sem akarta, hogy én nyerjek, de megint bebizonyítottam az ellenkezőjét. Kiélvezem a két szabadnapot, aztán újév napján visszatérek. Úgy töltöm, ahogy az elmúlt két évben. Londonban leszek. Megint itt, és sorozatban harmadszor a negyeddöntőben” – mondta Littler, aki ellen Cross-nak nyilai voltak ahhoz, hogy döntő, hetedik szettre mentse az összecsapást.