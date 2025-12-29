Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Terrorcselekmény volt a Putyin rezidenciája elleni támadás – Trump őrjöng

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kiesett a korábban Kovács Patrikot is búcsúztató Callan Rydz a londoni Alexandra Palace-ban zajló darts-világbajnokság harmadik fordulójában. A nagyapját gyászoló angol dartsos a kiesés ellenére megható gesztust kapott ellenfelétől.

Az idei darts-vb egyik esélyesének tartott északír Josh Rock a Kovács Patrikot is kiejtő Callan Rydzzel csapott össze a legjobb 32 között.

Az északír Josh Rock a darts-világbajnokság egyik agy esélyese
Az északír Josh Rock a darts-világbajnokság egyik agy esélyese
Fotó: THOMAS FREY / DPA

A darts-vb északír sztárja nem ünnepelte a továbbjutását

A mérkőzés kezdetben kiegyenlített és izgalmas volt, Rydz a második szettben tíznyilas leget is dobott, ám a folytatásban ellenfele magasabb sebességre kapcsolt, és egészen brutális tempóban folytatta, ugyanis a harmadik szettet hihetetlen 115-ös átlaggal húzta be. A világranglista 11. helyén álló Josh Rock végül kiütéssel nyert és bejutott a legjobb 16 közé.

A 42. helyen kiemelt Rydznek ez volt az első meccse azóta, hogy karácsony előtt meghalt a nagyapja – mindössze néhány órával azt követően, hogy meglepetésre búcsúztatta Daryl Gurney-t a harmadik fordulóban. A 27 éves angol játékosnak a tavalyi torna is hasonlóan érzelmes volt, akkor ugyanis a nagymamája halt meg.

Az északír dartsos a továbbjutás után nem kezdett el ünnepelni, hanem egyből odasietett ellenfeléhez, akivel gyorsan kezet rázott. A továbbjutás ellenére Rock nem tűnt felhőtlenül boldognak, a mérkőzés után pedig rendkívül sportszerűen nyilatkozott, ugyanis a Sky Sports kamerái előtt fejezte ki részvétét Rydz családjának.

A meccs alatt végig ott motoszkált Callan a fejemben és szerettem volna a sajnálatomat kifejezni neki a nagyapja elvesztése miatt. Azért jöttem, hogy elvégezzem a munkám, ez sikerült is, de együttérzések a gyászoló családdal

– kezdte a meccs utáni interjújában Rock, aki elégedett volt a hétfő esti teljesítményével.

Rock a negyedik fordulóban majd Justin Hooddal csap össze, annak a meccsnek a győztese pedig a Michael van Gerwennel vagy Gary Andersonnal találkozik a negyeddöntőben.

PDC darts-világbajnokság:
3. forduló (a 16 közé jutásért)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland) 3:4
Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol) 2:4
Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol) 4:1 
Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol) 4-1

  • Kapcsolódó cikkek:
Ez fájhat a darts-vb sztárjának: szuperszexi exfelesége máris gyermeket vár
Jön a darts-vb legnagyobb meccse, világbajnok sztárok feszülnek egymásnak
A darts-vb kenyai sztárja a PL-rangadón váltotta valóra a gyermekkori álmát
Drámai körülmények között bukott el a darts-vb megalázott meglepetésembere
Nem akármilyen lépést tett a vb-címvédés felé a 18 éves angol csillag – videó
A darts fenegyereke is szeretné kifektetni Jake Pault – videó
Visszaléphet a vb-szerepléstől a közönségkedvenc dartsjátékos
A súlyos vereségnél is nagyobb megaláztatás érte a darts-vb világbajnok sztárját
Óriási meglepetés: kiesett a kétszeres világbajnok a darts-vb-n
Tovább dagad a botrány a darts-vb-n, megszólalt a részegséggel vádolt sztár

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!