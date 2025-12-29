Az idei darts-vb egyik esélyesének tartott északír Josh Rock a Kovács Patrikot is kiejtő Callan Rydzzel csapott össze a legjobb 32 között.

A darts-vb északír sztárja nem ünnepelte a továbbjutását

A mérkőzés kezdetben kiegyenlített és izgalmas volt, Rydz a második szettben tíznyilas leget is dobott, ám a folytatásban ellenfele magasabb sebességre kapcsolt, és egészen brutális tempóban folytatta, ugyanis a harmadik szettet hihetetlen 115-ös átlaggal húzta be. A világranglista 11. helyén álló Josh Rock végül kiütéssel nyert és bejutott a legjobb 16 közé.

A 42. helyen kiemelt Rydznek ez volt az első meccse azóta, hogy karácsony előtt meghalt a nagyapja – mindössze néhány órával azt követően, hogy meglepetésre búcsúztatta Daryl Gurney-t a harmadik fordulóban. A 27 éves angol játékosnak a tavalyi torna is hasonlóan érzelmes volt, akkor ugyanis a nagymamája halt meg.

Az északír dartsos a továbbjutás után nem kezdett el ünnepelni, hanem egyből odasietett ellenfeléhez, akivel gyorsan kezet rázott. A továbbjutás ellenére Rock nem tűnt felhőtlenül boldognak, a mérkőzés után pedig rendkívül sportszerűen nyilatkozott, ugyanis a Sky Sports kamerái előtt fejezte ki részvétét Rydz családjának.

A meccs alatt végig ott motoszkált Callan a fejemben és szerettem volna a sajnálatomat kifejezni neki a nagyapja elvesztése miatt. Azért jöttem, hogy elvégezzem a munkám, ez sikerült is, de együttérzések a gyászoló családdal

– kezdte a meccs utáni interjújában Rock, aki elégedett volt a hétfő esti teljesítményével.

Rock a negyedik fordulóban majd Justin Hooddal csap össze, annak a meccsnek a győztese pedig a Michael van Gerwennel vagy Gary Andersonnal találkozik a negyeddöntőben.

PDC darts-világbajnokság:

3. forduló (a 16 közé jutásért)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland) 3:4

Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol) 2:4

Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol) 4:1

Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol) 4-1