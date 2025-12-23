Live
Nagy meglepetésre kiesett a kétszeres világbajnok, Peter Wright az idei darts világbajnokságon. A legendás skót dartsos eddigi legrosszabb teljesítményét nyújtotta.

A kétszeres darts-világbajnok, Peter Wright a torna nyitófordulójában a transznemű Noa-Lynn van Leuvent ejtette ki, így bejutott a második körbe, ahol az újonc Arno Merkkel csapott össze.

Fotó: ARNE DEDERT / DPA
A kétszeres darts-világbajnok, Peter Wright kiesett
Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Újabb világbajnok esett ki a darts-vb-n

Vélhetően kevesen gondolták, hogy a 33 éves német meglepheti a darts-vb legeredetibb figuráját, aki egyértelműen kijelentette, hogy januárban harmadszor is el akarja hódítani a Sid Waddell-trófeát. Erre azonban már biztosan nem lesz lehetősége. Wrightot különösen bosszanthatja, hogy megdöbbentően gyenge teljesítményt nyújtott, mindössze két leget nyert meg. A skót legenda, aki mindössze 79,20-as átlaggal zárt, a második szett harmadik szakaszában furcsa döntést hozott, nyilakat cserélt, a dobásai azonban nem javultak.

Az élete első PDC-világbajnokságán szereplő Merk kis híján kiugrott a bőréből, olyan boldog volt, miután legyőzte a darts egyik nagyágyúját. 

Le vagyok döbbenve. El sem hiszem. Épp most győztem le egy legendát. Annyira boldog vagyok. Fél éve kezdtem el gyakorolni. Jelenleg munkát keresek, de ha így tudok játszani, akkor bárkire veszélyes lehetek

 – fogalmazott a német játékos.

PDC-darts világbajokság, 2. forduló:

  • Jonny Tata (új-zélandi, 86.51)–Ryan Meikle (angol, 85.54) 2:3 (3-1, 3-2, 2-3, 1-3, 1-3)
  • Daryl Gurney (északír, 22., 93.51)–Callan Rydz (angol, 96.59) 2:3 (1-3, 3-0, 3-1, 0-3, 3-5)
  • Jermaine Wattimena (holland, 19., 95.91)–Scott Williams (angol, 92.69) 3:2 (3-2, 3-2, 1-3, 0-3, 3-0)
  • Peter Wright (skót, 30., 79.20)–Arno Merk (német, 92.17) 0:3 (0-3, 1-3, 1-3)

