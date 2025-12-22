Vasárnap délután botrányos mérkőzést rendeztek a PDC dartsvilágbajnokság második fordulójában. A világranglista 32. helyén álló Joe Cullen 3-1-re kikapott a jóval esélytelenebb Mensur Suljovictól. A találkozó után az angol dartsjátékos teljesen kikelt magából, ugyanis Suljovic elképesztően viselkedett a színpadon, minden egyes megnyert leget úgy ünnepelt, mintha a megnyerte volna a darts-vb-t, folyamatosan rohangált a színpadon, és a tekintetéből is úgy tűnt, mintha részeg lenne. Cullen a mérkőzés után, amelyet az esélyesebb angol elveszített, azt mondta, hogy: „Ha ez darts, akkor ebből nem kérek”.

Mensur Suljovic a darts-vb botrányhőse jelenleg

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

A darts-vb-nek nem tesz jót az ilyen hírverés

Nos, nem kellett sokat várni a vasárnapi csörte után az osztrák sztár nyilatkozatára sem, Suljovic rövidre zárta a vitát, amikor azt mondta: „Személyesen sohasem kértem bocsánatot Joe Cullentől. Mi ezzel a probléma? Talán a mérkőzésvezetőtől kellett volna, de Joe Cullentől? Soha.”

Persze a legnagyobb kérdés még mindig az, vajon tényleg részeg volt-e Suljovic, illetve mit kezd a PDC az alkohol kérdésével, amely időről-időre előjön, mivel a versenyen és a színpad mögött a szünetekben nem megengedett a játékosoknak az italozás, de a megmérettetésre érkezhetnek úgy, hogy már előtte fogyasztottak.