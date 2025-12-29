A háromszoros világbajnok Michael van Gerwen az újonc Arno Merk elleni 4-1-es sikerrel jutott tovább, míg a kétszeres vb-győztes Gary Anderson jobban megszenvedett, a skót játékos óriási csatában nyert 4-3-ra Jermaine Wattimena ellen. A két klasszis egymással néz majd farkasszemet, így a negyedik fordulóban igazi csúcsrangadó következik a darts-vb-n.
Gigászok csatája jön a darts-vb-n
Van Gerwen magabiztosan jutott be a legjobb 16 közé, majdnem 100-as átlagot dobott, duplái 50 százalékát sikeresen értékesítette német riválisa ellen.
„Összességében tisztességes teljesítményt nyújtottam.
Nagyon várom, hogy Gary ellen állhassak tábla elé. Amikor vele játszol, mindig van helye a tűzijátéknak. Azt hiszem, ez lesz az egyik legjobb meccs a darts-vb-n”
– mondta továbbjutása után a 36 éves holland dartsos.
Az 55 éves skót legenda keményebb meccset játszott, végül 4-3-ra múlta felül a holland Wattimenát a harmadik fordulóban. Andersonnak 3-1-es előnynél három meccsnyila volt, 3-2-es vezetésnél pedig még egy, ellenfele azonban nem adta magát könnyen, ám a döntő szettben végül elbukott a kétszeres világbajnokkal szemben. Anderson nagyon közel állt ahhoz, hogy a darts-vb első kilencnyilas kiszállója az ő nevéhez fűződjön, de a dupla 12-őt a végén elrontotta. Ettől fügetlenül nem bánkódik, hiszen továbbjutott, és Van Gerwennel küzdhet meg a legjobb 8 közé kerülésért.
Könnyen elintézhettem volna 4-1-re, de ne is beszéljünk az ominózus dupla 12-ről! Még mindig tudok játszani. Most, hogy a fiam is dartsozik, még mindig izgalommal tölt el a játék. Michael tudja, mire számíthat ellenem,
régóta ismerem. Nagy meccs lesz, az eredmény attól is függ, melyik Michael bukkan fel a tábla előtt!” – mondta Anderson.
Michael van Gerwen és Gary Anderson nyolcaddöntős mérkőzése december 30-án, 13.40-től kezdődik a londoni Alexandra Palace-ban.
