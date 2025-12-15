A 36 éves skót a feszültséggel teli, mindent eldöntő szett után vezette le haragját az kis asztalon, miután a 20 éves Charlie Manby 3–2-re legyőzte, egy olyan mérkőzésen, amely az utolsó pillanatokig nyílt volt, rengeteg hibával és elrontott dobással. Menziesnek lehetősége lett volna kiszállni és hoznia a meccset, mindössze 3 pontra volt a sikertől a darts-vb-n.

Cameron Menzies a darts-vb-n borult ki

A darts-vb őrjöngő játékosa magára volt dühös

Menzies kezét a tarkójára téve nézte végig, ahogy Manby dob. Neki is már csak 8 pontja volt, 4-est, 2-est és dupla egyet dobva szállt ki, amivel élete legnagyobb sikerét érte el.

Menzies ezt követően három szép felütéssel vett elégtételt az asztalon, mindent leborogatott, a keze is vérezni kezdett. Ezután úgy tűnt, Menzies bocsánatot kért a közönségtől, amely hangos füttyszóval reagált arra, hogy ököllel ütötte a pultot.

