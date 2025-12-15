Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Egész Ukrajna sokkban, Kijev embertelen bejelentést tett

Durva

Brutális támadás Németország ellen – hatalmas baj a Bundestagban

Link másolása
Vágólapra másolva!
Cameron Menzies dührohamot kapott, ököllel ütötte szét a pultját a darts-vb-n, miután egy 20 éves újonc kiejtette. Cameron Menzies nem tudta visszafogni a dühét, ami azért volt hatalmas, mert meccsnyila is volt a darts-vb hétfői napján.

A 36 éves skót a feszültséggel teli, mindent eldöntő szett után vezette le haragját az kis asztalon, miután a 20 éves Charlie Manby 3–2-re legyőzte, egy olyan mérkőzésen, amely az utolsó pillanatokig nyílt volt, rengeteg hibával és elrontott dobással. Menziesnek lehetősége lett volna kiszállni és hoznia a meccset, mindössze 3 pontra volt a sikertől a darts-vb-n.

Cameron Menzies a darts-vb-n borult ki
Cameron Menzies a darts-vb-n borult ki
Fotó: https://www.instagram.com/cameron.menzies.7/

A darts-vb őrjöngő játékosa magára volt dühös

Menzies kezét a tarkójára téve nézte végig, ahogy Manby dob. Neki is már csak 8 pontja volt, 4-est, 2-est és dupla egyet dobva szállt ki, amivel élete legnagyobb sikerét érte el.
Menzies ezt követően három szép felütéssel vett elégtételt az asztalon, mindent leborogatott, a keze is vérezni kezdett. Ezután úgy tűnt, Menzies bocsánatot kért a közönségtől, amely hangos füttyszóval reagált arra, hogy ököllel ütötte a pultot.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!