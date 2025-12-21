A darts-vb vasárnap esti találkozóján a 9. kiemelt Gerwyn Price toronymagas esélyes volt, a fogadóirodák 1.16-os oddsra adták a sikerét a holland Wesley Plaisier ellen, aki a világranglista 92. helyét foglalta el.
A korábbi walesi rögbijátékos a világbajnokság előtt elmondta, hogy nagy céljai vannak, bár a 2021-es vb-győzelme óta nem jutott a négy közé.
Leolvadt a Jégember a darts-vb-n
Mivel egy ágon szerepelnek, megvolt az esélye annak, hogy Price a vb-címvédő Luke Littlerrel találkozzon a negyeddöntőben. Az első körös sikere után a walesi sztár biztosította magát arról, hogy megfosztja trónjától az angol világelsőt.
„Nyerek. Őszintén szólva, senki sem fog legyőzni idén. A nagy versenyek előtt törlöm a közösségi oldalaimat, és csak a saját kis buborékomba merülök” – emelte ki.
Hiszek a saját tehetségemben és képességeimben. Egyszerűen hiszem, hogy meg fogom nyerni ezt a tornát. Nem érdekel, milyen akadályok állnak előttem. Tudom, hogy nagyon nehéz lesz – bárkivel is játszom –, de mindenképpen túljutok minden meccsen”
– mondta az első meccse után sajtótájékoztatón Price, akire vasárnap este a világranglista 92. helyén álló Wesley Plaisier várt.
A vasárnap esti találkozón azonban borzalmasan alakult Price számára. A holland Plaisier elképesztően magabiztosan játszott, 56,25%-kal kiszállózott, míg Price csak 40-nel, ráadásul a walesi sztárjátékos folyamatosan hátrányban volt, így az egész mérkőzés során csak tízszer dobhatott kiszállóra.
Price végül úgy esett ki, hogy mindössze négy leget tudott nyerni a találkozón. A harmadik szettben ugyan megvolt az esélye 2-2-es állásnál, de elhibázta a kiszállót, Plaisier pedig nem hibázta el a meccsnyilat, így a 2-1-es szépítés helyett a holland játékos 3-0-val búcsúztatta a korábbi világbajnokot.
A valaha volt legnagyobb győzelme ez. Nem is tudom, hogy csináltam. Most a fellegekben járok. Nagyon ideges vagyok, azt sem tudom, hogy tudtam megdobni a végén a duplát. Nem gondoltam volna, hogy megnyerhetem ezt a meccset”
– mondta a találkozó után a 36 éves Wesley Plaisier, aki a harmadik körben a lengyel Krzysztof Ratajskival találkozik majd.
