A darts-vb vasárnap esti találkozóján a 9. kiemelt Gerwyn Price toronymagas esélyes volt, a fogadóirodák 1.16-os oddsra adták a sikerét a holland Wesley Plaisier ellen, aki a világranglista 92. helyét foglalta el.

Gerwin Price már a második fordulóban búcsúzott a darts-vb-n

Fotó: Jean-Marc Wiesner/dpa Picture-Alliance via AFP

A korábbi walesi rögbijátékos a világbajnokság előtt elmondta, hogy nagy céljai vannak, bár a 2021-es vb-győzelme óta nem jutott a négy közé.

Leolvadt a Jégember a darts-vb-n

Mivel egy ágon szerepelnek, megvolt az esélye annak, hogy Price a vb-címvédő Luke Littlerrel találkozzon a negyeddöntőben. Az első körös sikere után a walesi sztár biztosította magát arról, hogy megfosztja trónjától az angol világelsőt.

„Nyerek. Őszintén szólva, senki sem fog legyőzni idén. A nagy versenyek előtt törlöm a közösségi oldalaimat, és csak a saját kis buborékomba merülök” – emelte ki.

Hiszek a saját tehetségemben és képességeimben. Egyszerűen hiszem, hogy meg fogom nyerni ezt a tornát. Nem érdekel, milyen akadályok állnak előttem. Tudom, hogy nagyon nehéz lesz – bárkivel is játszom –, de mindenképpen túljutok minden meccsen”

– mondta az első meccse után sajtótájékoztatón Price, akire vasárnap este a világranglista 92. helyén álló Wesley Plaisier várt.

A vasárnap esti találkozón azonban borzalmasan alakult Price számára. A holland Plaisier elképesztően magabiztosan játszott, 56,25%-kal kiszállózott, míg Price csak 40-nel, ráadásul a walesi sztárjátékos folyamatosan hátrányban volt, így az egész mérkőzés során csak tízszer dobhatott kiszállóra.

PLAISIER KNOCKS OUT PRICE 😳



Gerwyn Price is OUT ❌



What an incredible performance from Wesley Plaisier, who delivers one of the greatest shocks of the tournament so far to WHITEWASH Price!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R2 pic.twitter.com/3VZN8bd7gp — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2025

Price végül úgy esett ki, hogy mindössze négy leget tudott nyerni a találkozón. A harmadik szettben ugyan megvolt az esélye 2-2-es állásnál, de elhibázta a kiszállót, Plaisier pedig nem hibázta el a meccsnyilat, így a 2-1-es szépítés helyett a holland játékos 3-0-val búcsúztatta a korábbi világbajnokot.

A valaha volt legnagyobb győzelme ez. Nem is tudom, hogy csináltam. Most a fellegekben járok. Nagyon ideges vagyok, azt sem tudom, hogy tudtam megdobni a végén a duplát. Nem gondoltam volna, hogy megnyerhetem ezt a meccset”

– mondta a találkozó után a 36 éves Wesley Plaisier, aki a harmadik körben a lengyel Krzysztof Ratajskival találkozik majd.