Tovább folytatódnak a küzdelmek Angliában a sportág legnagyobb sporteseményén. A darts-vb csütörtöki programja tartogatott néhány meglepetést, például a közönség soraiban ott ült a korábbi válogatott focista, Peter Crouch is.

Az Origón is beszámoltunk már arról, hogy csütörtökön a világranglista-18. Mike De Decker kiesése, pontosabban inkább az őt legyőző David Munyua okozta a PDC-dartsvilágbajnokság eddigi legnagyobb meglepetését. A csütörtöki sikere során a kenyai játékos közel járt a kilencnyilashoz, elszámolta magát és megölt egy darazsat – mindezt pár percen belül a darts-vb-n.

Peter Crouch is szurkolt csütörtökön a darts-vb-n
Peter Crouch is szurkolt csütörtökön a darts-vb-n
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A darts-vb-n zajlik az élet – Peter Crouch-csal

Peter Crouch is beleélte magát a tábla előtt zajló küzdelmekbe, ahogy a lenti képeken is látható. Az egykori csatár megfordult a Liverpool és a Tottenham csapatában is többek között, góljai mellett pedig zseniális nyilatkozataival is belopta magát a szurkolók szívébe.

 

