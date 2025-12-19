Az Origón is beszámoltunk már arról, hogy csütörtökön a világranglista-18. Mike De Decker kiesése, pontosabban inkább az őt legyőző David Munyua okozta a PDC-dartsvilágbajnokság eddigi legnagyobb meglepetését. A csütörtöki sikere során a kenyai játékos közel járt a kilencnyilashoz, elszámolta magát és megölt egy darazsat – mindezt pár percen belül a darts-vb-n.

Peter Crouch is szurkolt csütörtökön a darts-vb-n

A darts-vb-n zajlik az élet – Peter Crouch-csal

Peter Crouch is beleélte magát a tábla előtt zajló küzdelmekbe, ahogy a lenti képeken is látható. Az egykori csatár megfordult a Liverpool és a Tottenham csapatában is többek között, góljai mellett pedig zseniális nyilatkozataival is belopta magát a szurkolók szívébe.