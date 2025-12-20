Már az nagy port kavart a darts-vb-n, hogy doppingolás miatt kizártak egy versenyzőt a tornáról, most még ráadásnak egymásnak esett két többszörös világbajnok is. A Sport TV Facebook-oldala számolt be arról, hogy egy elég kemény szópárbaj alakul Peter Wright és Michael van Gerwen között. Előbb a kétszeres vb-győztes skót jelezte, hogy véleménye szerint a háromszoros világbajnok hollandnak baj van a látásával („Fogalmam sincs, Michael visel-e kontaktlencsét, de azt hiszem, romlik a látása. Bár ezt sohasem vallaná be.”), majd jött a kontra a holland részéről.

A darts-vb-n két világbajnok szólalkozott össze

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

A darts-vb-n nincs hiány botrányokból

,,Azt gondolom, időpazarlás Peter Wright nevének emlegetése. Az utóbbi időben már a tombolán sem tudott nyerni. Szívesen játszanék vele. Remélem, a továbbiakban is olyan nagy szája lesz, mint az elmúlt két hétben, mert a meghívásos tornákon rendre megverem” – jelentette ki Michael van Gerwen. A PDC-dartsvilágbajnokság szombati versenynapja 13:30-tól és 20 órától is élőben látható majd a Sport1-en.