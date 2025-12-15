Noa-Lynn van Leuven nyáron azért került be a híradásokba, mert a Darts Világszövetség (WDF) eltiltotta a női versenyeitől a transznemű sportolókat. Noa-Lynn van Leuven a női mezőny egyik legjobb játékosa volt, de ott már nem szerepelhet, ellentétben a PDC darts-vb kapui nyitva állnak előtte.

Fotó: x.com/AmandaVos7

Nem tartott sokáig a darts-vb a hollandnak

A 28 éves holland dartsjátékos az elmúlt években került a legjobbak közé a női mezőnyben, de 2022 óta transzneműként szerepelt a mezőnyben. A WDF tehát eltiltotta a női versenyektől, de az ítélet nem jelenti azt, hogy a PDC-nél ne indulhatna el transznemű sportoló a nők között, azaz Noa-Lynn Van Leuven – aki nem érzi úgy, hogy előnyben lenne a többi nővel szemben – a folytatásban is ott lehet a női World Matchplayen és egyéb rangos versenyeken.

Van Leuven tehát ott volt a PDC világbajnokságán, de a múlt idő használata nem véletlen, hiszen egy meccs jutott neki. A sorsolás nem kedvezett neki, a skót, kétszeres világbajnok Peter Wright került vele szembe, aki végül simán 3–0-ra nyert és bejutott a következő körbe.