Paul Lim mindenkit meglepett, ugyanis 71 évesen állt színpadra, ráadásul legutóbb öt éve nyert meccdet a PDC darts-vb-n, amikor 3–2-re legyőzte Luke Humphriest, aki ma a világelső. Akkor a covid miatt egy zárt kapus világbajnokságon rekordot állított fel, mint a PDC Darts-világbajnokság történetének legidősebb győztese. Ezt alaposan megjavította szombat este.

Paul Lim újra Luke Humphries ellen készülhet a darts-vb-n

Fotó: HANNES P. ALBERT / DPA

A darts-vb legidősebb győztese a világelsővel találkozhat

A 71 éves legenda szombat este az első fordulóban 3–1-re verte a svéd Jeffrey de Graafot. Lim, aki korábban szakácsként dolgozott, a közönség teljes támogatását élvezte, miközben a rá jellemző lassú, kimért tempóban dobta a nyilakat.

Miközben a regnáló világbajnok a 18 éves Luke Littler, addig egyre ritkábbak a hasonló, veterán játékosok. De Graaf, aki Hollandiában született, a harmadik szett ötödik legjében elrontotta a kiszállót, ami kulcsfontosságú pillanatnak bizonyult, mivel Lim ezt követően 71-es kiszállót dobott, és 2–1-re átvette a vezetést szettekben.

Ezután az ázsiai játékos – akinek első világbajnoki szereplése még 1982-ben, a BDO-sorozatban volt – a negyedik szett döntő legjében lezárta a mérkőzést, és bebiztosította a 3–1-es győzelmet.

„Mindenekelőtt hálás vagyok, hogy itt lehetek, és őszintén hálás vagyok a közönségnek, amely mögöttem állt. Ennél többre nincs is szükségem. Már az is eredmény, hogy itt lehetek. Tényleg az. „De ahogy mondtam, próbálkozunk. Tudom, hogy bármennyire jó is vagy, mindig vannak pillanatok, amikor elhibázol egy dobást, és ilyenkor élni kell a lehetőséggel. Én most éltem vele. Nyomást helyezett rám, de folyamatosan azt mondogattam magamnak, hogy fontos megnyerni a meccset, és az a leg rendkívül fontos. Szóval mélyről kellett elővennem magam. Nem kívánom senkinek, hogy hibázzon, de ha lehetőséget adnak, azt ki kell használni – ennyi az egész” – mondta Lim, aki 1990-ben dobta meg a BDO-világbajnokság egyetlen kilencnyilasát, amiért 52 ezer font bónuszt kapott.

A szombati napon továbbjutott Luke Humphries, aki Ted Evetts ellen nyert 3:1-re, de nyert az első körben Wessel Nijman, Gabriel Clemens, David Davies, Andrew Gilding, Luke Woodhouse, valamint a korábbi világbajnok, Gary Anderson is, aki Adam Hunt ellen nyert 3:2-re