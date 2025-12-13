Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Itt a szörnyű bejelentés Ukrajnáról – mindenki ettől félt

Gyász

Meghalt a Ponyvaregény sztárja 

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ricky Evans mindig is a közönség egyik kedvence volt a darts-vb-n, ez így volt pénteken is, amikor az angol játékos megkezdte a 2026-os tornát. A világranglistán 43. Ricky Evans továbbjutott az első fordulóból, majd botrányos nyilatkozatot tett.

Pénteken a darts-vb második esti programjában lépett tábla elé többek között Ricky Evans. Az angol játékos a közönség egyik kedvence a különleges bevonulásai miatt, emellett nem véletlenül „Rapid", azaz villámgyors a beceneve, miután mindössze 2-3 másodperc kell neki, hogy eldobja a három nyilát. 

Ricky Evans győzelemmel mutatkozott be a 2026-os darts-vb-n
Ricky Evans győzelemmel mutatkozott be a 2026-os darts-vb-n
Fotó: BBC 

Darts-vb: őrült bevonulással nyitott az angol játékos

A hongkongi, Man Lok Leung elleni mérkőzése előtt Evans a Shakin' Stevens: Merry Christmas Everyone című dalra vonult be – ahogy egy éve is. Az angol játékos egy fenyőfás sapkát és szemüveget is felvett, az Alexandra Palace-ban gyorsan ünnepi hangulat lett.

Botrányos nyilatkozat, mie gondolt Ricky Evans?

A világranglistán 43. helyezett Evans könnyedén, három szettben továbbjutott az első fordulóból, azonban a meccs utáni nyilatkozata elég bizarr volt. 

A 35 éves játékos a nadrágját hátul igyekezte eltakarni a Sky Sports-nak adott interjúja közben, ugyanis bevallotta, hogy a mérkőzés előtt elszakadt a nadrágja. 

Evans ezután elmondta, hogy a mostani karácsony számára kicsit más lesz, miután idén hunyt el a nővére. Majd hozzátette, egyébként sem szereti a karácsonyt, szerinte az emberek túl is értékelik ezt az ünnepet. Ő nem szereti a mártásokat, majd erről tartott egy hosszabb monológot, szerinte ez a fajta étel maga az ördög. Ezt már a közönség sem nagyon tudta hova tenni, jó páran inkább kimentek a büfébe inkább sörért. A szituáció pedig még kínosabb volt, amikor a helyszínen mutatták Evans édesanyját, aki végignézte fia ámokfutását.  

Szombaton is nyolc mérkőzést rendeznek a darts-vb-n, 13.30-tól és 20 órától is négy-négy összecsapást. Az esti programban többek között a 2024-es világbajnok Luke Humphries is megkezdi a világbajnokságot. 

Phil Taylor egykori szakácsa történelmi meccset játszik a darts-vb-n
Ez nem szégyen? A háromszoros darts-világbajnok első meccse előtt esett neki a szervezőknek
„Szétszedünk egy kocsmát” – öt évig nem dartsozott, most a vb legnagyobb meglepetését okozta

A darts-vb második esti programjának összefoglalója:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!