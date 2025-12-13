Pénteken a darts-vb második esti programjában lépett tábla elé többek között Ricky Evans. Az angol játékos a közönség egyik kedvence a különleges bevonulásai miatt, emellett nem véletlenül „Rapid", azaz villámgyors a beceneve, miután mindössze 2-3 másodperc kell neki, hogy eldobja a három nyilát.

Ricky Evans győzelemmel mutatkozott be a 2026-os darts-vb-n

Fotó: BBC

Darts-vb: őrült bevonulással nyitott az angol játékos

A hongkongi, Man Lok Leung elleni mérkőzése előtt Evans a Shakin' Stevens: Merry Christmas Everyone című dalra vonult be – ahogy egy éve is. Az angol játékos egy fenyőfás sapkát és szemüveget is felvett, az Alexandra Palace-ban gyorsan ünnepi hangulat lett.

What a walk-on! 🎅😂



Ricky Evans and the World Championship - a match made in darting heaven! 😍 pic.twitter.com/4r9QpEaE0J — PDC Darts (@OfficialPDC) December 12, 2025

Botrányos nyilatkozat, mie gondolt Ricky Evans?

A világranglistán 43. helyezett Evans könnyedén, három szettben továbbjutott az első fordulóból, azonban a meccs utáni nyilatkozata elég bizarr volt.

A 35 éves játékos a nadrágját hátul igyekezte eltakarni a Sky Sports-nak adott interjúja közben, ugyanis bevallotta, hogy a mérkőzés előtt elszakadt a nadrágja.

Evans ezután elmondta, hogy a mostani karácsony számára kicsit más lesz, miután idén hunyt el a nővére. Majd hozzátette, egyébként sem szereti a karácsonyt, szerinte az emberek túl is értékelik ezt az ünnepet. Ő nem szereti a mártásokat, majd erről tartott egy hosszabb monológot, szerinte ez a fajta étel maga az ördög. Ezt már a közönség sem nagyon tudta hova tenni, jó páran inkább kimentek a büfébe inkább sörért. A szituáció pedig még kínosabb volt, amikor a helyszínen mutatták Evans édesanyját, aki végignézte fia ámokfutását.

"Gravy is the devil" 🍗🫖



Ricky Evans with a VERY controversial take at this festive time of year 😂 pic.twitter.com/K37iKFcULz — PDC Darts (@OfficialPDC) December 12, 2025

Szombaton is nyolc mérkőzést rendeznek a darts-vb-n, 13.30-tól és 20 órától is négy-négy összecsapást. Az esti programban többek között a 2024-es világbajnok Luke Humphries is megkezdi a világbajnokságot.