Nem a nyilak és nem is a játékosok vitték el a show-t a dartsvilágbajnokság keddi napján, hanem a már-már legendássá vált darázs, aki visszatért az Alexandra Palace-be. A darts-vb darazsa több mérkőzést is megzavart, a holland Jurjen van der Velde még rovarirtóspray-vel is megpróbált védekezni a hívatlan vendég ellen.

A dartsvilágbajnokság keddi játéknapján egy hívatlan vendég megzavarta a skót Alan Soutar és a finn Teemu Harju összecsapását. Az Ally Pally darazsa ezúttal Harju ingének gallérján landolt, ezzel hatalmas derültséget okozva a színpadon. 

A darts-vb kabaladarazsa folyamatosan terrorizálja a játékosokat
A darts-vb kabaladarazsa folyamatosan terrorizálja a játékosokat 
Fotó: PDC Darts/X

A finn játékos nevetve mutatta a darazsat a bíróknak, miközben Soutar is kíváncsian hajolt oda, hogy közelebbről megnézze magának a „sztárt”.

Rovarirtóval védekeztek a darts-vb darazsa ellen

A találkozó után a közösségi médiában rengetegen foglalkoztak intermezzóval, a szurkolók vicces becenevekkel illették a rovart, amelyet sokan már a világbajnokság kabalájának tartanak.

A darázs egyébként egy 72 perces, őrült nyitómérkőzést fogott ki, amely végül Soutar győzelmével zárult, miután a skót 15 meccsnyilat elhibázott.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a darázs elvitte a show-t a darts-vb-n: korábban a címvédő Luke Littlernek kellett kitérnie előle, míg Nitin Kumar egészen hihetetlen módon el is találta egy dobással.

Az esti műsorra már felkészülten érkeztek a játékosok. A holland Jurjen van der Velde már rovatirtóspray-vel érkezett a színpadra, és azt fújkálta mielőtt szembenézett volna honfitársával, Danny Nopperttel. 

A holland játékos azonban nem volt elég éber, egy ügyetlen mozdulatot követően belenézett a rovatirtóba, így már a találkozó megkezdése előtt küszködnie kellett a könnyeivel. Az újonc végül ki is esett az első körben.

Miért vannak darazsak az Ally Pallyben?

A jelenség oka egyszerű: az 1875-ben épült Alexandra Palace tele van zugokkal, ráadásul hatalmas park veszi körül – ideális terep a darazsaknak. A szervezők igyekeznek kíméletesen kezelni a helyzetet, de ha szükséges, beavatkoznak.

Egy biztos: amíg tart a darts-vb, az Ally Pally darazsa bármikor visszatérhet és újra ellophatja a show-t.

