A szurkolók közül sokan visszavonulásra szólították fel Raymond van Barneveldet, miután az 58 éves, ötszörös világbajnok az első fordulóban kiesett a darts-vb-n. A holland legendát a világranglista 111. helyén álló svájci Stefan Bellmont búcsúztatta.

Raymond van Barneveld nagyon sima vereséget szenvedett a darts-vb első fordulójában

A darts-vb ikonja nem erről álmodozott

Raymond van Barneveld sima, 3–0-s vereséget szenvedett, és a mérkőzésen mindössze két leget tudott megnyerni, miközben ellenfele sokkal pontosabb és hatékonyabb volt. A holland játékos láthatóan csalódottan hagyta el a színpadot, miután gyakorlatilag semmi hatása nem volt az eredmény alakulására.

A közösségi médiában gyorsan megjelentek a kritikus hangok. Több szurkoló is a visszavonulásra biztatta a hollandot.

Van Barneveld egyetlen PDC-világbajnoki címét 2007-ben szerezte, amikor a döntőben Phil Taylort győzte le. Emellett négy világbajnoki címet nyert a BDO égisze alatt.

A holland klasszis 2019-ben egyszer már visszavonult, majd később visszatért. 2021-ben még arról beszélt, hogy soha nem akarja befejezni a dartsozást, ám visszatérése óta nem jutott el negyeddöntőnél tovább egyetlen nagy tornán sem.

Szeptemberben ismét felerősödtek a visszavonulásáról szóló találgatások, miután 6–2-re kikapott Gerwyn Price-tól, és maga is elismerte, hogy sokszor „boldogtalannak” tűnik a színpadon.

A Hungarian Darts Trophy után így nyilatkozott: „Változtatnom kell. Tudom, hogy sokszor nyomorultnak látszom a színpadon, ezt gyakran hallom. De az emberek nem látják, mi van mögötte. Otthon napi négy-öt órát gyakorlok, a tornákon aztán néha kikapsz 6–1-re. Senki nem tudja megmondani, miért hibázol el három nyilat egy kiszállónál – soha nem kapod meg a választ. És amikor ellenem játszanak, mindig tudják, mit kell tenniük a győzelemhez, és valahogy mindig a jó megoldást választják. Ez mentálisan nagyon megterhelő” – mondta akkor a holland.

