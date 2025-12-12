Van Gerwen szerint Luke Littler és Luke Humphries logikusan állnak az első két helyen. Úgy érzi azonban, hogy utána neki kellene következnie. Amikor a Sportnieuws podcastjében meghallotta, hogy Josh Rockot, Gian van Veent és Gerwyn Price-t is elé sorolták a darts-vb-n, szinte felkiáltott a meglepetéstől.

Michael van Gerwen szerint igazságtalan a darts-vb

Fotó: BERND THISSEN / DPA

Hátra sorolták, Michael van Gerwen kikérte magának

„Nem szégyen, hogy olyan srácok, mint Rock és Van Veen előttem vannak?” – rázta a fejét nevetve. „Ha adok neked egy eurót, és én játszom ellenük a vébén, szerinted kire tennéd azt az eurót?” – kérdezte a műsorvezetőt, aki elismerte, hogy természetesen Van Gerwenre fogadna. „Na, erről beszélek. Megnyerni a világbajnokságot teljesen más történet.”

Michael van Gerwen ugyanakkor Price-t is nagyra tartja. A walesi remek évet zárt, mégis csak ötödik helyre rangsorolták. A fiatalok, Rock és Van Veen nagyobb esélyt kaptak. „Price is képes rá, legyőzni a két Luke-ot. Nagyon jó játékos. De sosem tudhatod, éppen mit mutat majd az adott estén. Sok más játékos nincs, aki világbajnokságot tudna nyerni.”

Van Gerwen szerint nem szabad kizárólag Littlerre és Humphriesra összpontosítani.

A darts-vb pénzdíja sok gondot fog okozni

A csütörtök este kezdődött darts-világbajnokságon minden eddiginél nagyobb pénzdíj vár a résztvevőkre. A PDC ettől a világbajnokságtól kezdve minden tornán jelentősen megemeli a pénzdíjakat, ám sehol sem olyan drámai mértékben, mint az Alexandra Palace-ban. Az összes forduló pénzdíja duplájára nőtt a tavalyihoz képest.

„Erről álmodni sem mertünk volna” – mondta a verseny előtt 20 kilós fogyást produkáló Van Gerwen, aki a pénzdíjak elosztását nem érzi igazságosnak.

Természetesen a világranglista harmadik helyezettje örül az emelésnek, és semmit sem szeretne jobban, mint a fődíjjal távozni. Ha idén is – akárcsak tavaly – döntőzik és kikap, akkor hatalmas a különbség: a vesztes döntős „mindössze” 400 000 fontot kap, míg a győztes egymilliót (436 millió Ft).

„Szerintem a második helyezésért sosem lenne szabad a fődíjnak kevesebb, mint a felét adni. De ez tipikus PDC: csak a főnyereménnyel kérkednek” – mondta Van Gerwen, aki szerint az a gond, hogy így a világbajnoknak lényegében alig kell több tornán indulnia.