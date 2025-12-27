Live
A PDC dartsvilágbajnokság egyik legdrámaibb mérkőzését játszották le szombaton. A darts-vb meglepetésembere, a holland Wesley Plaisier nagyon közel volt a továbbjutáshoz, de a lengyel Krzysztof Ratajski felállt a padlóról, és elképesztő fordítást bemutatva jutott be a negyedik fordulóba.

A darts-vb harmadik fordulójában két holland játékos, Wesley Plaisier és Niels Zonneveld is 4-3-as vereséget szenvedett. Előbbi kifejezetten drámai körülmények között búcsúzott, ugyanis nagyon közel állt a továbbjutáshoz, ám végül elbukott.

A darts-vb-n drámai meccsen búcsúzott Wesley Plaisier
Fotó: pdc.tv/

Elképesztő fordulatok a darts-vb legdrámaibb meccsén

Plaisier nagyszerűen érezte magát a karácsonyi ünnepek előtt, hiszen a második fordulóban magabiztosan legyőzte a korábbi világbajnokot, Gerwyn Price-t

A külseje miatt az interneten válogatott sértegetéseket kapott, 

és emiatt érthetően felháborodott holland játékos a harmadik fordulóban is remekül kezdett, a lengyel Krzysztof Ratajski ellen karnyújtásnyira volt a továbbjutástól. Plaisier 3-1-re is vezetett, és a meccs során akadt olyan pillanat, amikor három meccsnyila volt a győzelemhez, ám mindet elbukta. Riválisa ezt követően kiegyenlített, majd a döntő szettet is behúzta, 4-3-as sikerét követően pedig önkívületi állapotban, a földet csapkodva ünnepelt.

A darts-vb meglepetésembere, Wesley Plaisier számára tehát véget ért a torna, míg Krzysztof Ratajski folytathatja menetelését az Alexandra Palace-ban.

