A darts-vb harmadik fordulójában két holland játékos, Wesley Plaisier és Niels Zonneveld is 4-3-as vereséget szenvedett. Előbbi kifejezetten drámai körülmények között búcsúzott, ugyanis nagyon közel állt a továbbjutáshoz, ám végül elbukott.

A darts-vb-n drámai meccsen búcsúzott Wesley Plaisier

Elképesztő fordulatok a darts-vb legdrámaibb meccsén

Plaisier nagyszerűen érezte magát a karácsonyi ünnepek előtt, hiszen a második fordulóban magabiztosan legyőzte a korábbi világbajnokot, Gerwyn Price-t.

A külseje miatt az interneten válogatott sértegetéseket kapott,

és emiatt érthetően felháborodott holland játékos a harmadik fordulóban is remekül kezdett, a lengyel Krzysztof Ratajski ellen karnyújtásnyira volt a továbbjutástól. Plaisier 3-1-re is vezetett, és a meccs során akadt olyan pillanat, amikor három meccsnyila volt a győzelemhez, ám mindet elbukta. Riválisa ezt követően kiegyenlített, majd a döntő szettet is behúzta, 4-3-as sikerét követően pedig önkívületi állapotban, a földet csapkodva ünnepelt.

A darts-vb meglepetésembere, Wesley Plaisier számára tehát véget ért a torna, míg Krzysztof Ratajski folytathatja menetelését az Alexandra Palace-ban.

