A 18 éves Luke Littler hétfőn a vártnál nehezebb meccsen jutott a dartsvilágbajnokság negyedik fordulójába. A címvédő 4-2-re győzte le a korábbi bajnokot, Rob Crosst.
A világranglista első helyezettje a győzelem ellenére meglehetősen paprikás hangulatba került, mivel dühös lett egy német szurkolói csoportra, akik szinte az egész meccs alatt gúnyolták. Littler a meccs utáni interjúban nyíltan nekik is ment, miközben már csak három győzelemre van az egymillió fontos fődíjtól.
„Egyáltalán nem érdekel. Tényleg nem érdekel. Mondhatok egy dolgot? Ti megveszitek a jegyeket, és ti fizetitek a pénzdíjamat. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Gyerünk” – mondta diadalittasan Littler, aki többször is kifejezte nemtetszését az őt pfujoló közönségnek.
Kiakadt a darts-világbajnok édesanyja
Bár Littler később elismerte, hogy „elveszítette a fejét”, de nem haragszik a szurkolókra. A csípős megjegyzése miatt viszont a kritikák kereszttüzébe került, mondván a reakciója nem csupán a renitens szurkolóknak szólt, hanem az Alexandra Palace teljes közönségének, akik kifizették a belépőket. A The Sun beszámolója szerint a címvédő édesanyja, Lisa Littler most a közösségi médiában kelt fia védelmére és szabályos kommentháborúba kezdett a rajongókkal, az egyik kommentelőt például „undorító seggfejnek” nevezte, mielőtt törölte volna a hozzászólást.
„Szóval a szurkolók azért vettek jegyeket a nehezen megkeresett pénzükből, hogy ott ülhessenek és pfujoljanak, mint a seggfejek” – írta a klasszis anyja, aki jókora szarkazmussal reagált egy másik hozzászóló üzenetére, miszerint egyre jobban utálja nézni Littler mérkőzéseit.
A fiatal klasszis több kritikát is kapott a viselkedése miatt, volt, aki a világ legarrogánsabb sportolójának nevezte, míg egy másik rajongó szerint ideje lenne világelsőhöz méltóan viselkednie az angolnak.
„Ó, Luke most biztos nem fog tudni aludni” – kezdte Lisa Littler.
Biztos vagyok benne, hogy Luke továbbra is úgy fog viselkedni, ahogy eddig tette. Az idióta szurkolók viselkedtek undorítóan, kifütyülték a világelsőt”
– vágott vissza a feldühödött szülő.
Littlert legközelebb január elsején játszik, akkor a 2026-os PDC Darts-világbajnokság negyeddöntőjében majd Krzysztof Ratajskival csap össze, aki a negyedik fordulóban 4-2-re legyőzte Luke Woodhouse-t.
- Kapcsolódó cikkek: