Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Alaposan magára haragította a szurkolókat a darts-vb esélyese és címvédője, Luke Littler. A világbajnok angol darts-játékos a legjobb 16 között látványosan összerúgta a port a közönséggel, ami miatt az édesanyja valóságos kommentháborúba kezdett a közösségi médiában.

A 18 éves Luke Littler hétfőn a vártnál nehezebb meccsen jutott a dartsvilágbajnokság negyedik fordulójába. A címvédő 4-2-re győzte le a korábbi bajnokot, Rob Crosst. 

Luke Littlert kihozta a sodrából a darts-vb közönsége
Luke Littlert kihozta a sodrából a darts-vb közönsége
Fotó: ANDREAS GORA / DPA

A világranglista első helyezettje a győzelem ellenére meglehetősen paprikás hangulatba került, mivel dühös lett egy német szurkolói csoportra, akik szinte az egész meccs alatt gúnyolták. Littler a meccs utáni interjúban nyíltan nekik is ment, miközben már csak három győzelemre van az egymillió fontos fődíjtól. 

„Egyáltalán nem érdekel. Tényleg nem érdekel. Mondhatok egy dolgot? Ti megveszitek a jegyeket, és ti fizetitek a pénzdíjamat. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Gyerünk” – mondta diadalittasan Littler, aki többször is kifejezte nemtetszését az őt pfujoló közönségnek.

Kiakadt a darts-világbajnok édesanyja

Bár Littler később elismerte, hogy „elveszítette a fejét”, de nem haragszik a szurkolókra. A csípős megjegyzése miatt viszont a kritikák kereszttüzébe került, mondván a reakciója nem csupán a renitens szurkolóknak szólt, hanem az Alexandra Palace teljes közönségének, akik kifizették a belépőket. A The Sun beszámolója szerint a címvédő édesanyja, Lisa Littler most a közösségi médiában kelt fia védelmére és szabályos kommentháborúba kezdett a rajongókkal, az egyik kommentelőt például „undorító seggfejnek” nevezte, mielőtt törölte volna a hozzászólást.

„Szóval a szurkolók azért vettek jegyeket a nehezen megkeresett pénzükből, hogy ott ülhessenek és pfujoljanak, mint a seggfejek” – írta a klasszis anyja, aki jókora szarkazmussal reagált egy másik hozzászóló üzenetére, miszerint egyre jobban utálja nézni Littler mérkőzéseit.

@dailymailsport Luke Littler's mother Lisa has hit out at 'vile t**ts' in the crowd at the Alexandra Palace after her son was booed by some sections during his World Darts Championship victory against Rob Cross. The defending champion saw off his opponent 4-2 in a tricky last-16 clash and then bullishly thanked those who had jeered him for 'paying for my prize money'. Littler dubbed the atmosphere at the historic venue 'hostile', but his mother had far stronger words on social media as she rushed to the defence of her son as scores of fans denigrated his behaviour. One commenter had wondered aloud why he wasn't allowed to 'call (Littler) a little pudding because he's 18' since he was able to 'financially ridicule a whole audience who've paid their hard earned money'. Lisa responded: 'So they buy tickets with there (sic) hard earned money to sit there like t**ts and boo (thumbs up emoji)'. #lukelittlerx #littler #darts #allypally #long ♬ original sound - Daily Mail Sport

A fiatal klasszis több kritikát is kapott a viselkedése miatt, volt, aki a világ legarrogánsabb sportolójának nevezte, míg egy másik rajongó szerint ideje lenne világelsőhöz méltóan viselkednie az angolnak.

„Ó, Luke most biztos nem fog tudni aludni” – kezdte Lisa Littler. 

Biztos vagyok benne, hogy Luke továbbra is úgy fog viselkedni, ahogy eddig tette. Az idióta szurkolók viselkedtek undorítóan, kifütyülték a világelsőt”

– vágott vissza a feldühödött szülő.

Littlert legközelebb január elsején játszik, akkor a 2026-os PDC Darts-világbajnokság negyeddöntőjében majd Krzysztof Ratajskival csap össze, aki a negyedik fordulóban 4-2-re legyőzte Luke Woodhouse-t.

  • Kapcsolódó cikkek:
Bárányjelmezben szurkolt a darts-vb-n Európa egyik legkeresettebb focistája
Megható gesztust tett a darts-vb egyik nagy esélyese – videó
Vörös fejjel szidta a szurkolókat meccse után a darts-vb címvédője
Ez fájhat a darts-vb sztárjának: szuperszexi exfelesége máris gyermeket vár
A darts-vb kenyai sztárja a PL-rangadón váltotta valóra a gyermekkori álmát

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!