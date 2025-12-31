A 18 éves Luke Littler hétfőn a vártnál nehezebb meccsen jutott a dartsvilágbajnokság negyedik fordulójába. A címvédő 4-2-re győzte le a korábbi bajnokot, Rob Crosst.

Luke Littlert kihozta a sodrából a darts-vb közönsége

Fotó: ANDREAS GORA / DPA

A világranglista első helyezettje a győzelem ellenére meglehetősen paprikás hangulatba került, mivel dühös lett egy német szurkolói csoportra, akik szinte az egész meccs alatt gúnyolták. Littler a meccs utáni interjúban nyíltan nekik is ment, miközben már csak három győzelemre van az egymillió fontos fődíjtól.

„Egyáltalán nem érdekel. Tényleg nem érdekel. Mondhatok egy dolgot? Ti megveszitek a jegyeket, és ti fizetitek a pénzdíjamat. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Gyerünk” – mondta diadalittasan Littler, aki többször is kifejezte nemtetszését az őt pfujoló közönségnek.

Kiakadt a darts-világbajnok édesanyja

Bár Littler később elismerte, hogy „elveszítette a fejét”, de nem haragszik a szurkolókra. A csípős megjegyzése miatt viszont a kritikák kereszttüzébe került, mondván a reakciója nem csupán a renitens szurkolóknak szólt, hanem az Alexandra Palace teljes közönségének, akik kifizették a belépőket. A The Sun beszámolója szerint a címvédő édesanyja, Lisa Littler most a közösségi médiában kelt fia védelmére és szabályos kommentháborúba kezdett a rajongókkal, az egyik kommentelőt például „undorító seggfejnek” nevezte, mielőtt törölte volna a hozzászólást.

„Szóval a szurkolók azért vettek jegyeket a nehezen megkeresett pénzükből, hogy ott ülhessenek és pfujoljanak, mint a seggfejek” – írta a klasszis anyja, aki jókora szarkazmussal reagált egy másik hozzászóló üzenetére, miszerint egyre jobban utálja nézni Littler mérkőzéseit.

#darts #allypally #long ♬ original sound - Daily Mail Sport @dailymailsport Luke Littler's mother Lisa has hit out at 'vile t**ts' in the crowd at the Alexandra Palace after her son was booed by some sections during his World Darts Championship victory against Rob Cross. The defending champion saw off his opponent 4-2 in a tricky last-16 clash and then bullishly thanked those who had jeered him for 'paying for my prize money'. Littler dubbed the atmosphere at the historic venue 'hostile', but his mother had far stronger words on social media as she rushed to the defence of her son as scores of fans denigrated his behaviour. One commenter had wondered aloud why he wasn't allowed to 'call (Littler) a little pudding because he's 18' since he was able to 'financially ridicule a whole audience who've paid their hard earned money'. Lisa responded: 'So they buy tickets with there (sic) hard earned money to sit there like t**ts and boo (thumbs up emoji)'. #lukelittlerx #littler

A fiatal klasszis több kritikát is kapott a viselkedése miatt, volt, aki a világ legarrogánsabb sportolójának nevezte, míg egy másik rajongó szerint ideje lenne világelsőhöz méltóan viselkednie az angolnak.

„Ó, Luke most biztos nem fog tudni aludni” – kezdte Lisa Littler.

Biztos vagyok benne, hogy Luke továbbra is úgy fog viselkedni, ahogy eddig tette. Az idióta szurkolók viselkedtek undorítóan, kifütyülték a világelsőt”

– vágott vissza a feldühödött szülő.