Kedden délután a 42. helyen kiemelt Callan Rydz a 22. Daryl Gurney-t búcsúztatta, ezzel bejutott a dartsvilágbajnokság 3. fordulójába. Az angol játékos azonban sokáig nem élvezhette ki a sikert, ugyanis a mérkőzése után nem sokkal elveszítette nagyapját.

Callan Rydz lehet, hogy befejezi szereplését a darts-vb-n

Fotó: PDC Darts/X

„Nincsenek szavak rá. Nyugodj békében, nagyapám. Megígérem, hogy mindent megteszek, hogy te és a nagymama büszkék legyetek rám odafent. Szeretlek” – írta érzelmes Instagram-posztban Rydz, aki a győzelme után nyíltan beszélt nagyapja betegséggel vívott küzdelméről.

Visszalép a vb-szerepléstől az angol dartsjátékos?

„Nehezen viselem. Nehéz, amikor otthon ilyen dolgok történnek. Azért jöttem ide, hogy egy kicsit elfelejtsem. Nehéz, de a családomért játszom. Van egy feladatom, és szerencsére sikerült túljutnom rajta. Otthon túl sok minden zajlik. Hallom a közönség énekelni a nevemet, és mosolygok. De bárcsak otthon lehetnék” – mondta a 27 éves játékos, akinek a tavalyi torna is hasonlóan érzelmes volt, akkor ugyanis a nagymamája halt meg.

Callan Rydz nagyapja a kórházból nézte unokája meccsét.

Most hazamegyek, megnézem, hogy van a nagy ember. Tudjátok, amikor ő elmegy, valószínűleg fontolóra veszem, hogy abbahagyom a játékot. Még nem tudom, hogy lesz, de döntést kell hoznom arról, hogy folytatni akarom-e”

– árulta el az angol dartsjátékos.

𝗘𝗺𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗮𝗹𝗹𝗮𝗻 𝗥𝘆𝗱𝘇 𝗙𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝗕𝗮𝗰𝗸 𝗧𝗲𝗮𝗿𝘀 𝗔𝗳𝘁𝗲𝗿 𝗔𝗱𝗺𝗶𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗦𝘁𝗿𝘂𝗴𝗴𝗹𝗲𝘀 𝗮𝘁 𝗛𝗼𝗺𝗲



"It's hard when you've had stuff going on back home.



"The chant doesn't bother us, it's just I've got too much stuff going on back home." pic.twitter.com/VMh5hkdxa1 — Darts Now (@DartsNow) December 23, 2025

„Karácsony napján van egy hagyományunk: ha nagyapám jól van, elmegyünk a pubba. Nevetünk a haverokkal, aztán vacsora. Általában kimegyek a mozgássérült kismotorjával, és őrült módjára körbeforgok Bedlingtonban. Magas és gyors fokozatra kapcsolom, és repülök mindenfelé. A nagyapám szereti ezt a bolondozást – és ettől boldog vagyok. A családomért játszom. Nagymamámért, nagyapámért, anyukámért – ők vezettek a darts felé. Minden, amit csinálok, értük van” – tette hozzá a közönségkedvenc angol játékos.

Callan Rydz legközelebb jövő hétfőn lép színpadra a dartsvilágbajnokságon. Akkor ismét esélytelenként fog megküzdeni a világranglista 11. helyén álló Josh Rock ellen.