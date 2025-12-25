Kedden délután a 42. helyen kiemelt Callan Rydz a 22. Daryl Gurney-t búcsúztatta, ezzel bejutott a dartsvilágbajnokság 3. fordulójába. Az angol játékos azonban sokáig nem élvezhette ki a sikert, ugyanis a mérkőzése után nem sokkal elveszítette nagyapját.
„Nincsenek szavak rá. Nyugodj békében, nagyapám. Megígérem, hogy mindent megteszek, hogy te és a nagymama büszkék legyetek rám odafent. Szeretlek” – írta érzelmes Instagram-posztban Rydz, aki a győzelme után nyíltan beszélt nagyapja betegséggel vívott küzdelméről.
Visszalép a vb-szerepléstől az angol dartsjátékos?
„Nehezen viselem. Nehéz, amikor otthon ilyen dolgok történnek. Azért jöttem ide, hogy egy kicsit elfelejtsem. Nehéz, de a családomért játszom. Van egy feladatom, és szerencsére sikerült túljutnom rajta. Otthon túl sok minden zajlik. Hallom a közönség énekelni a nevemet, és mosolygok. De bárcsak otthon lehetnék” – mondta a 27 éves játékos, akinek a tavalyi torna is hasonlóan érzelmes volt, akkor ugyanis a nagymamája halt meg.
Callan Rydz nagyapja a kórházból nézte unokája meccsét.
Most hazamegyek, megnézem, hogy van a nagy ember. Tudjátok, amikor ő elmegy, valószínűleg fontolóra veszem, hogy abbahagyom a játékot. Még nem tudom, hogy lesz, de döntést kell hoznom arról, hogy folytatni akarom-e”
– árulta el az angol dartsjátékos.
„Karácsony napján van egy hagyományunk: ha nagyapám jól van, elmegyünk a pubba. Nevetünk a haverokkal, aztán vacsora. Általában kimegyek a mozgássérült kismotorjával, és őrült módjára körbeforgok Bedlingtonban. Magas és gyors fokozatra kapcsolom, és repülök mindenfelé. A nagyapám szereti ezt a bolondozást – és ettől boldog vagyok. A családomért játszom. Nagymamámért, nagyapámért, anyukámért – ők vezettek a darts felé. Minden, amit csinálok, értük van” – tette hozzá a közönségkedvenc angol játékos.
Callan Rydz legközelebb jövő hétfőn lép színpadra a dartsvilágbajnokságon. Akkor ismét esélytelenként fog megküzdeni a világranglista 11. helyén álló Josh Rock ellen.
