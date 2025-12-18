December 18-án, a londoni Alexandra Palace-ban mutatkozott be Kovács Patrik a PDC darts-világbajnokság első fordulójában. A 29 éves ózdi játékos 2008 óta az első magyarként szerepelt a sportág legnagyobb eseményének 128-as főtábláján, ellenfele a világranglistán 42. helyen álló angol Callan Rydz volt.

Kovács Patrik óriási élménnyel gazdagodott a darts-világbajnokságon

Fotó: Török Attila

Kovács Patrik az Alexandra Palace-ban

Kovács az indulási jogot a Hungarian Darts Super League megnyerésével szerezte meg, és a vb-főtáblás részvétellel 15 ezer font díjazás mindenképpen járt számára.

A magyar versenyző a felkészülés finise előtt adott hosszabb interjút az Origónak, amiben Kovács „The Planer” Patrik elmondta, milyen zenére vonul be, hogy kezdte a dartsot és azt is, honnan van a beceneve. „Úszással, illetve sétával készülök még. Futni sajnos nem tudok, mert visszérproblémát örököltem édesapámtól, így egyelőre ezt annyira nem javasolják az orvosok. Testmozgással is próbálom elősegíteni a mentális felkészülést. Tudom, persze, hogy nem fogok egy szálkás, kigyúrt emberré válni, de az agynak nagyon sokat segít a mozgás. A mentális felkészülés részeként nagyon sokat beszélgetek hozzám közel álló emberekkel, ezáltal tudok megerősítést kérni bizonyos gondolatokban, vagy elhessegetni olyanokat, amik nem feltétlenül valók oda” – mesélte el a felkészüléséről.

Kovács Patrik szereplése azért is különleges, mert Bezzeg Nándor szereplése óta 17 év telt el magyar versenyző nélkül. Ő akkor az első fordulóban kikapott a holland Vincent van der Voorttól.

Most, 2025-ben sem tudott a magyar induló csodát tenni, és 3-0-ra kikapott Callan Rydztől.

A darts legjava magyar részvevővel

Az angol játékos egy 17 nyilas leggel megnyerte a saját kezdését, de erre Kovács jól reagált: 12 nyíllal egyenlített, kétszer is 140 pontot dobva. A harmadik leg sem hozott bréket, Rydz 16 dobásból érte el az 501 pontot. A magyar versenyző ezek után nem tudta megnyerni a saját kezdését, Rydz 15 nyilassal teljesítette a negyedik leget, és ezzel 3:1-re megnyerte az első szettet.

A második játszmában Rydz brékelt Kovács ellen, aztán Kovács tett ugyanígy, közte egy 180-assal. A harmadik legben Kovács dupla nyolccal vezetéshez juthatott volna, de elhibázta az utolsó dobását. Végül Rydz az utolsó két leget behúzva megduplázta a szettelőnyét.