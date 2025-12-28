A 30 éves állatorvos, David Munyua hazájában dolgozik, de Londonban írt sporttörténelmet, amikor az első fordulóban 0–2-es hátrányból legyőzte a világranglista 18. helyezettjét, Mike De Deckert.

David Munyua gyerekkori álmát váltotta valóra a Chelsea

Fotó: X/Chelsea

Valóra vált David Munyua álma

Bár a következő körben búcsúzott, győzelmével széles körben ismertté vált. És nem csak a történelmi bravúrja, hanem a Chelsea iránti rajongása miatt is:

„Nagy Chelsea-rajongó vagyok. 10 éves korom óta a Chelsea-nek szurkolok. Egy meccsnézés közben döntöttem el, hogy nekik szurkolok.

Nem tudtam sokat a klubról, de ahogy játszottak, az a Didier Drogba- és Salomon Kalou-korszak, teljesen megfogott Őrült dolgokat csináltak, én akkor kezdtem el a Chelsea-nek szurkolni. Ha eljuthatok a Stamford Bridge-re, az egy valóra vált álom lesz számomra.

A játékos karácsonyi kívánsága pedig teljesült is.

A Chelsea ugyanis a hivatalos közösségimédia-felületén mutatta meg, hogy Munyua meghívást kapott a Stamford Bridge-re, ahol közelről figyelhette a Chelsea–Aston Villa találkozót.

A csapata ugyan 2–1-re kikapott, de Munyua számára így is életre szóló élmény maradt a nap.