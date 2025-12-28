A 30 éves állatorvos, David Munyua hazájában dolgozik, de Londonban írt sporttörténelmet, amikor az első fordulóban 0–2-es hátrányból legyőzte a világranglista 18. helyezettjét, Mike De Deckert.
Valóra vált David Munyua álma
Bár a következő körben búcsúzott, győzelmével széles körben ismertté vált. És nem csak a történelmi bravúrja, hanem a Chelsea iránti rajongása miatt is:
„Nagy Chelsea-rajongó vagyok. 10 éves korom óta a Chelsea-nek szurkolok. Egy meccsnézés közben döntöttem el, hogy nekik szurkolok.
Nem tudtam sokat a klubról, de ahogy játszottak, az a Didier Drogba- és Salomon Kalou-korszak, teljesen megfogott Őrült dolgokat csináltak, én akkor kezdtem el a Chelsea-nek szurkolni. Ha eljuthatok a Stamford Bridge-re, az egy valóra vált álom lesz számomra.
A játékos karácsonyi kívánsága pedig teljesült is.
A Chelsea ugyanis a hivatalos közösségimédia-felületén mutatta meg, hogy Munyua meghívást kapott a Stamford Bridge-re, ahol közelről figyelhette a Chelsea–Aston Villa találkozót.
A csapata ugyan 2–1-re kikapott, de Munyua számára így is életre szóló élmény maradt a nap.
Darts-vb – amikor egy nyíl mindent eldönt
A darts-világbajnokságon nincs helye hibának: egy rossz dobás, egy elszállt kiszálló, és máris véget ér az álom. A legendák és az új kihívók nap mint nap feszegetik a határokat a színpadon, ahol a mentális erő legalább annyit számít, mint a biztos kéz. A telt házas esték, a felfokozott hangulat és a váratlan fordulatok teszik a vb-t igazi sportünneppé. A TippmixPRO-val még izgalmasabb minden leget és szettet – tippelj, és éld át a darts-világbajnokság feszültségét!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!