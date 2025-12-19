A tavalyi World Grand Prix-győztes Mike De Decker a PDC-darts-vb nyitófordulójában az első két szettet megnyerte, majd a harmadikban is egy legre volt a továbbjutástól. Ám a kenyai David Munyua szépített, majd a negyedik játszma elején kilencnyilasra is volt esélye. Az utolsó nyilait elrontotta, majd elszámolta magát (40 pontnál a dupla 16-os szektort célozta és dobta meg, aminek hiába örült), a hibáját pedig belga ellenfele kihasználta. De Deckernek a szett végén mérkőzésnyilai is voltak, viszont nem élt velük, így Munyua egyenlített, majd az ötödik felvonásban le is zárta a dartsvilágbajnoki találkozót.

A kenyai David Munyua lett a darts-vb új hőse

Fotó: PDC

David Munyua történetét azonnal felkapta a világsajtó, ugyanis a PDC mezőnyében szinte ismeretlen dartsjátékos nem csupán a vb-történelem első kenyai győztese lett, de korábban még sosem hagyta el Afrikát, civilben állatorvosként dolgozik, és nagy rajongója az angol Chelsea labdarúgócsapatának.

David Munyua megölt egy darazsat a darts-vb-n

Miután állatorvos, különösen nagy visszhangot váltott ki a negyedik játszmában mutatott tette, amikor is megölt egy, az arcára szálló darazsat. A darázs elpusztulását a PDC is megerősítette, és a szervezet arról írt, hogy a tetemet ezután Munyua a saját zsebébe tette.

WHAT IS HAPPENING HERE?



David Munyua has won a set, hit six perfect darts, miscounted twice and been attacked by the Ally Pally wasp in the space of five minutes!



RIDICULOUS!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/6WugIMzlOy — PDC Darts (@OfficialPDC) December 18, 2025

Az önmagának egyébként a sikerével hatalmas népszerűséget szerző kenyai játékos hírnevét nagyban befolyásolta ez a tette, ugyanis rengetegen komolyan felháborodtak azon, hogy megölte a londoni színpadon az elmúlt napokban legendássá és kabalává váló állatot.

A találkozót követő értékelésében ő erre nem tért ki, ellenben a győzelme miatt érzett büszkeségéről és megdöbbenéséről szívesen beszélt David Munyua, akinek a vb következő fordulójában Kevin Doets (holland) vagy Matthew Dennant (angol) lesz az ellenfele.