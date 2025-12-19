A tavalyi World Grand Prix-győztes Mike De Decker a PDC-darts-vb nyitófordulójában az első két szettet megnyerte, majd a harmadikban is egy legre volt a továbbjutástól. Ám a kenyai David Munyua szépített, majd a negyedik játszma elején kilencnyilasra is volt esélye. Az utolsó nyilait elrontotta, majd elszámolta magát (40 pontnál a dupla 16-os szektort célozta és dobta meg, aminek hiába örült), a hibáját pedig belga ellenfele kihasználta. De Deckernek a szett végén mérkőzésnyilai is voltak, viszont nem élt velük, így Munyua egyenlített, majd az ötödik felvonásban le is zárta a dartsvilágbajnoki találkozót.
David Munyua történetét azonnal felkapta a világsajtó, ugyanis a PDC mezőnyében szinte ismeretlen dartsjátékos nem csupán a vb-történelem első kenyai győztese lett, de korábban még sosem hagyta el Afrikát, civilben állatorvosként dolgozik, és nagy rajongója az angol Chelsea labdarúgócsapatának.
David Munyua megölt egy darazsat a darts-vb-n
Miután állatorvos, különösen nagy visszhangot váltott ki a negyedik játszmában mutatott tette, amikor is megölt egy, az arcára szálló darazsat. A darázs elpusztulását a PDC is megerősítette, és a szervezet arról írt, hogy a tetemet ezután Munyua a saját zsebébe tette.
Az önmagának egyébként a sikerével hatalmas népszerűséget szerző kenyai játékos hírnevét nagyban befolyásolta ez a tette, ugyanis rengetegen komolyan felháborodtak azon, hogy megölte a londoni színpadon az elmúlt napokban legendássá és kabalává váló állatot.
A találkozót követő értékelésében ő erre nem tért ki, ellenben a győzelme miatt érzett büszkeségéről és megdöbbenéséről szívesen beszélt David Munyua, akinek a vb következő fordulójában Kevin Doets (holland) vagy Matthew Dennant (angol) lesz az ellenfele.