Kezdjük is a nagy hírrel: jövőre az ökölvívás is ott lesz a Diákolimpia programjában. Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke és Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetsége elnöke az MDSZ-ben ünnepélyesen aláírta azt a megállapodást, amelynek értelmében az ökölvívás 2026-tól ott lesz a Diákolimpia programjában.

Fotó: Magyar Ökölvívók Szövetsége

A boksz is ott lesz a Diákolimpia sportágai között

A Magyar Diáksport Szövetség az iskolai sport teljes körű iskolai tehetséggondozása, a sporttevékenységek és a sportágak népszerűsítése, valamint a tanulók egészséges életmódra nevelése érdekében a 2026–2027. tanévben immár 40. alkalommal hirdeti meg az ország valamennyi általános és középiskolájában a Diákolimpiát.

A Diákolimpia tehetséggondozó- és versenyrendszerében minden olyan tanuló jogosult részt venni, aki az adott tanévben bármely magyarországi köznevelési intézménybe beiratkozott, így a jogosultak száma évről évre mintegy 1.2 millió gyermek. Ők mostantól ökölvívásban is összemérhetik az erejüket.