A rövidpályás úszó Eb délelőtti előfutamai során a magyarok közül elsőként Ugrai Panna ugrott medencébe 100 méter pillangón, 57.64 másodperces eredményével megközelítette egyéni csúcsát (57.12), amivel a kilencedik helyen jutott tovább.

Késely Ajna döntőbe jutott a rövidpályás úszó Eb-n

Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

Újabb jó magyar úszásokkal folytatódott az Eb

Mindegyik falat elrontottam, különösképpen az utolsót, ezért biztos kapok majd az edzőmtől. Ezzel együtt ez egy egész jó idő reggel.

Szerdán kétszáz gyorson az előfutamban igazi versenyhelyzet volt, ez most viszont kicsit álmoskásabbra sikerült" - nyilatkozott az MTI-nek Ugrai, aki egy nappal korábban Ábrahám Minnával és Pádár Nikolettel vívott különcsatát, és bár a negyedik legjobb idővel rendelkezett, nem szerepelhetett a középdöntőben, mivel egy nemzetből legfeljebb ketten juthatnak tovább - írja az MTI.

Ugyancsak 100 méter pillangón a férfiaknál Márton Richárd egyéni legjobbjától (50.70) nem sokkal elmaradva, 51.07-es idővel csapott célba, és a 13. helyen lépett tovább.

"Az első fordulót nagyon elrontottam, a vége viszont nem volt rossz. Az első ötvenben még bőven maradt, ott ha tudok faragni, remélem, meglesz este az egyéni csúcs" - mondta Virth Balázs tanítványa.

Női 200 méter mellen Zsebők Laura, a válogatott újonca bravúros teljesítménnyel - karrierje során felnőtt világversenyen először - harcolta ki a középdöntős szereplést. A 19 éves sportoló az országos bajnokságon felállított legjobbját (2:26.06) közel két és fél másodperccel felülmúlva, 2:23.74 perccel kilencedikként ment tovább.

"Előzetesen bíztam a középdöntős szereplésben, de abban egyáltalán nem, hogy ilyen időt fogok úszni. Bízom benne, hogy estére még egy kicsit javulni tudok" - fogalmazott Zsebők, aki megjegyezte, nagyon jól érzi magát első felnőtt világversenyén, a csapattársak rendkívül kedvesek és befogadók. A szám másik magyar versenyzője, Fángli Henrietta 2:27.13-as idővel 19. lett.

A férfiaknál ebben a számban a magyar vegyesúszók próbálkoztak, Zombori Gábor 2:08.69-cel a 32., Holló Balázs 2:08.95-ös egyéni rekorddal 33. lett.