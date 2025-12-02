A rövidpályás úszó Eb a női 400 méter gyors előfutamaival indult, négy magyarral a mezőnyben.

Ábrahám Minna a női 400 méteres gyorsúszás előfutamában a rövidpályás úszó Eb-n a lengyelországi Lublinban

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Jól kezdték a magyarok a rövidpályás úszó Eb-t

Ők annak tudatában ugrottak vízbe, hogy a szabályok szerint egy nemzetből csak ketten juthattak tovább. Elsőként a már az Egyesült Államokban, Bob Bowman texasi csapatával készülő Pádár Nikolett teljesítette a távot, egyéni csúcsát (4:02.66) megközelítve 4:03.39 perccel fölényesen nyerte futamát, és a hetedik helyen bejutott a fináléba.

Nagyon jól érzem magam Amerikában, rengeteget úszom ott az ötszáz yardos távot, és a kezdéshez képest már tizenkét másodpercet ledobtam. Örülök ennek az időnek"

- mondta az MTI-nek Pádár.

Ábrahám Minna az októberi világkupa-sorozatban úszott egyéni legjobbját (4:03.44) jelentősen túlszárnyalva, 4:02.85-ös idővel csapott célba, így ő az ötödik helyen került a döntőbe.

„Nagyon jól indul ez a hét, szép Európa-bajnokság lesz, ráadásul innentől kezdve csak csökkenek a távok" - nyilatkozott a mindig mosolygós magyar versenyző, aki az elmúlt hetekben az Egyesült Államokban is kiválóan teljesített.

Késely Ajna 4:03.98 perccel a kilencedik, a válogatott újonca, Zsebők Laura 4:08.87-tel a 21. helyen zárt - írja az MTI.

A férfiak hasonló számában Sárkány Zalánnak sikerült elérnie a döntőt, ráadásul az Egyesült Államokban készülő, tavaly a Duna Arénában 800-on világbajnok magyar úszó egyéni legjobbját (3:38.43) megjavítva, 3:38.07 perces eredménnyel negyedikként jutott tovább.

Elment ez így délelőtt, bár én egy picit jobb időt szerettem volna. Nagyon szoros a mezőny ebben a számban, ezért már délelőtt is ki kellett úsznom magam, de annak nagyon örülök, hogy a végén meg tudtam előzni a németek kiválóságát, Lukas Märtenst

- mondta Sárkány.

Betlehem Dávid 27. (3:43.94), Márton Richárd 29. (3:44.19) lett.

Komoróczy Lora 50 méter pillangón a novemberi országos bajnokságon, Debrecenben Hosszú Katinka magyar rekordját megdöntve (25.62) harcolta ki az Eb-szereplést, ezúttal a délelőtti 26.05-ös idejével a 27. helyen búcsúzott.