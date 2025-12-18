Kiderült: Egerszegi Krisztinát így segítette olimpiai aranyéremhez Darnyi Tamás

Az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina olyan személyes történeteket mesélt el, amelyek a tévéközvetítésekből sosem derültek ki, például azt, mi segített neki átlendülni az 1988-as ötkarikás 200 hát úszódöntő előtt. „A szöuli volt az első olimpiám, és én még kicsi voltam” mondta, majd felidézte, hogy a döntő előtt óriási támaszt kapott a már akkor is klasszisnak számító Darnyi Tamástól.
A gyülekező szobában összegyűlnek a döntősök nyolcan, és őt beengedték oda velem. Nagyon sokat beszélgettünk, és tök jól elterelte a figyelmemet az egészről. Ez egy jó emlék.
Egerszegi Krisztina őszintén beszélt arról is, milyen „gyereklogikával” próbálta helyre tenni magában az olimpia súlyát.
„Már mindenki túlvolt a nyaraláson, csak én nem, és bennem az volt, hogy itt az olimpia. Az edzőm, Laci bá’ is mindig azt mondta, ez az olimpia ugyanolyan verseny, mint a többi, nem kell nagyobbat gondolni hozzá, annyi, hogy többen indulnak el. Az volt bennem, hogy jó lenne már túllenni rajta, hogy végre én is elmehessek nyaralni.”
A felkészülés ráadásul nem volt zökkenőmentes, hiszen a játékok időzítése az egész szezon ritmusát megváltoztatta. „Ősszel volt az olimpia, ki is tolódott, nekünk végig kellett edzeni azt az időszakot, és pont előtte volt arcüreggyulladásom, ami miatt kihagytam edzéseket. Szöulban, az uszodában, a verseny előtt még komolyan edzettem.”
A legendás úszó egy egészen különös családi emléket is felidézett.
A nagymamámnak volt egy bakelit lemeze, amelyen a himnusz rajta volt.
Ezt nagyon sokat hallgattam nála, de tudatosan én szerintem előbb lettem olimpiai bajnok, mint mielőtt elhatároztam volna, hogy olimpiai bajnok szeretnék lenni.
A filmben szóba került az is, milyen üzenettel engedték el a szülei élete első olimpiájára, amikor még csak 14 éves volt. „Az első olimpiára apuék úgy engedtek el, hogy beletettek egy cetlit a könyvbe, amit olvastam. Azt írták pont le, hogy legyek büszke arra, hogy magyar vagyok, hogy a hazámat képviseltem, és tegyek meg mindent ennek érdekében. Mindig bennem volt, ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy magyarként a világon valamiben a legjobb voltam. És ezt meg tudtam mutatni.”
Egerszegi Krisztina olimpiai mérlege páratlan: az 1988-as szöuli játékokon egy arany- és egy ezüstérmet nyert, 1992-ben Barcelonában három olimpiai bajnoki címet szerzett, 1996-ban Atlantában pedig pályafutása ötödik olimpiai aranyát is begyűjtötte.
Egerszegi Krisztina Atlanta előtt abba akarta hagyni
Atlanta ugyanakkor már a lezárásról szólt, és erről is nyíltan beszélt a MOB filmjében. „Ez volt az utolsó. Előtte két évvel én abba akartam hagyni az úszást, 1994-ben. Nem úgy sikerült a világbajnokság, akkor döntöttem el, van még másfél év az olimpiáig, csinálom tovább, de már csak magamnak akartam bebizonyítani, hogy abból a helyzetből fel tudok-e állni, vagy feladom, és nem. Nekem az atlantai inkább egy lezárás volt. Sikerült szépen lezárni a sportpályafutásomat.”
A legemlékezetesebb rész mégis az a belső monológ, amit az utolsó olimpiai úszása végén élt át.
Arra emlékszem, hogy amikor 200 háton úsztam, az utolsó 20-25 méteren azon gondolkodtam, hogy most tényleg vége, abbahagyom az egészet? Tudtam, hogy abba fogom hagyni, de megfordult a fejemben: végül is tök jó úszni, jó csinálni, de akkor miért?
A döntés azonban benne már korábban megszületett, és a fókusz egyre inkább a civil élet felé tolódott. „Nekem gyerekkorom óta nagy vágyam volt, hogy anyuka lehessek, és ezen volt a fókusz, a családon.”
