A győzelemhez egy olyan aranyérem is járt, amely Ehrlich Dávid szerint önmagán túl is üzenetértékű.

Ehrlich Dávid rendkívül boldog volt, amikor először meglátta a budaörsi aranyérmet

Fotó: Simon Dániel

„Amikor először megláttam az aranyérmet, nagyon örültem, mert a női versenyző mellett végre volt egy férfi is. Végre szerepet kap, hogy fiúk is vannak ebben a sportban, nemcsak nők. Hátha ez is kicsit kimozdítja a köztudatból a rúdsportot és a légtornát, hogy ez egy nőies sportág lenne. Hiszen ugyanúgy tud nagyon férfias is lenni. Kell hozzá erő, dinamika, hajlékonyság.”

A cirkusz varázsától a versenysportig

Dávid azt is elmondta, hogyan került közel a sportághoz. „Amikor kicsi voltam, nagyon tetszett az egész légtorna, a cirkusz világa, de felnőttként kezdtem el először rúdsportolni, és keveredtem át aztán a légtornára. Az egész nagyon tetszett, hogy táncos jellege van, hogy előadás is van benne – bár ebben én gyenge vagyok –, tetszett, hogy ez egy nagyon összetett sportág.”

Azt is elárulta, neki mi a legnagyobb erőssége. „Ez kicsit inkább a genetikámból adódik, hogy magas vagyok, ezért jobban állnak nekem a dinamikus elemek, a kilengések, erős beforgatások.”

Fotó: Klassic Kreatív Stúdió

Arra a kérdésre, hogy találkozik-e pikírt megjegyzésekkel amiatt, hogy férfiként légtornázik, azt mondta: ma már egyre kevésbé. „Őszintén, annyira már nem találkozom ilyen emberekkel. Akik ismernek engem, ők tudják, hogy mit csinálok, tudják, hogy ez nem egy csajos dolog, emiatt nem meglepő számukra. Bár sajnos a fiúversenyző még nagyon kevés, úgyhogy nagyon jó lenne, ha jönne erősítés és ellenfél, de így, hogy kezd betörni a köztudatba, és Magyarország is szervez egy világversenyt, ez most már folyamatban van. Legalábbis remélem.”

Ehrlich Dávid: „Nem érzem kiközösítettnek magam”

Arról is beszélt, milyen érzés úgy versenyezni, hogy a világversenyeken sokkal több a női induló. „Alapvetően nem érzem kiközösítettnek magam, és nagyon örülök, hogy egyre több fiúindulót látok. Igaz, inkább kicsiket, de örülök, hogy gyűlnek, ha nem is az én korosztályomban, de az utánpótlásban.”

Üzent is azoknak, akik fiúként még hezitálnak, kipróbálják-e a sportágat. „Jöjjenek, ne gondolkozzanak, csinálják! Nem kell kezdésnek az égvilágon semmi, szépen lehet fejlődni a sportágban. Sokan azért nem akarják elkezdeni, mert gyengének tartják magukat, vagy nem gondolják magukat hajlékonynak, de ezekben folyamatosan lehet fejlődni. Nagyon jól vannak felépítve az órák, ez egy olyan sport, ami nulláról felfejleszthető. Jönni kell!”