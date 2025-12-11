A győzelemhez egy olyan aranyérem is járt, amely Ehrlich Dávid szerint önmagán túl is üzenetértékű.
„Amikor először megláttam az aranyérmet, nagyon örültem, mert a női versenyző mellett végre volt egy férfi is. Végre szerepet kap, hogy fiúk is vannak ebben a sportban, nemcsak nők. Hátha ez is kicsit kimozdítja a köztudatból a rúdsportot és a légtornát, hogy ez egy nőies sportág lenne. Hiszen ugyanúgy tud nagyon férfias is lenni. Kell hozzá erő, dinamika, hajlékonyság.”
A cirkusz varázsától a versenysportig
Dávid azt is elmondta, hogyan került közel a sportághoz. „Amikor kicsi voltam, nagyon tetszett az egész légtorna, a cirkusz világa, de felnőttként kezdtem el először rúdsportolni, és keveredtem át aztán a légtornára. Az egész nagyon tetszett, hogy táncos jellege van, hogy előadás is van benne – bár ebben én gyenge vagyok –, tetszett, hogy ez egy nagyon összetett sportág.”
Azt is elárulta, neki mi a legnagyobb erőssége. „Ez kicsit inkább a genetikámból adódik, hogy magas vagyok, ezért jobban állnak nekem a dinamikus elemek, a kilengések, erős beforgatások.”
Arra a kérdésre, hogy találkozik-e pikírt megjegyzésekkel amiatt, hogy férfiként légtornázik, azt mondta: ma már egyre kevésbé. „Őszintén, annyira már nem találkozom ilyen emberekkel. Akik ismernek engem, ők tudják, hogy mit csinálok, tudják, hogy ez nem egy csajos dolog, emiatt nem meglepő számukra. Bár sajnos a fiúversenyző még nagyon kevés, úgyhogy nagyon jó lenne, ha jönne erősítés és ellenfél, de így, hogy kezd betörni a köztudatba, és Magyarország is szervez egy világversenyt, ez most már folyamatban van. Legalábbis remélem.”
Ehrlich Dávid: „Nem érzem kiközösítettnek magam”
Arról is beszélt, milyen érzés úgy versenyezni, hogy a világversenyeken sokkal több a női induló. „Alapvetően nem érzem kiközösítettnek magam, és nagyon örülök, hogy egyre több fiúindulót látok. Igaz, inkább kicsiket, de örülök, hogy gyűlnek, ha nem is az én korosztályomban, de az utánpótlásban.”
Üzent is azoknak, akik fiúként még hezitálnak, kipróbálják-e a sportágat. „Jöjjenek, ne gondolkozzanak, csinálják! Nem kell kezdésnek az égvilágon semmi, szépen lehet fejlődni a sportágban. Sokan azért nem akarják elkezdeni, mert gyengének tartják magukat, vagy nem gondolják magukat hajlékonynak, de ezekben folyamatosan lehet fejlődni. Nagyon jól vannak felépítve az órák, ez egy olyan sport, ami nulláról felfejleszthető. Jönni kell!”
A légtornát a cirkuszi előadásokhoz is hasonlította, szerinte a különbség főleg a fókuszban és az időtartamban van. „Annyi különbség van, hogy a cirkuszban ezt mint előadóművészek csinálják, mi pedig mint sport. Mások az elemek, más a dinamika: az ő előadásuk brutál kemény, mert nem négyperces egy koreográfia, hanem 10–14 perces. Más elemeket használnak. A miénk viszont sokkal sűrítettebb. Egy szinten van a kettő, csak más oldalról megnézve.”
A vb-nap kulcsa: idegességből „full flow”
Dávid azt mondja, fellépés előtt mindig nagyon izgul, de amikor elindul a gyakorlat, átkapcsol. „Általában akkor szoktam flow-ba kerülni, amikor fellépek a színpadra. Előtte nagyon ideges vagyok mindig, de utána, ahogy meghallom a sípszómat, onnantól kezdve letisztul az agyam, és csinálom a gyakorlatomat. És ilyenkor szoktam full flow-ba kerülni.”
A zeneválasztás is tudatos nála: olyat keres, amellyel hosszú hónapokig együtt tud dolgozni. „Alapvetően próbálok olyan zenét választani, amit egy fél évig gyakorolhatok, és nem fogok megunni, és tényleg folyamatosan tudom érezni az energiáját, folyamatosan át tudom érezni a szövegét, a ritmusát. Nem is feltétlenül megnyugtat, de full flow-ba hoz, és úgy pörget, hogy ne stresszes legyen.”
A világbajnoki cím után egy meglepő tervéről is beszélt: „Jövőre nem tervezek versenyezni. Szeretnék egy évet kihagyni, de azért, hogy kicsit fejlesszem a skilljeimet. Erősödjek, hajlékonyabb, dinamikusabb legyek, és a következő évben meglátom, hová jutok. Szeretnék versenyezni, de a jövő évet a fejlődésre szeretném fordítani, hogy jóval erősebben, ügyesebben térjek vissza.”
A magyarok szerdán is remekeltek a világbajnokságon, összesen négy arany-, hét ezüst- és hat bronzérem begyűjtésével.
ARANY
Ehrlich Dávid – Senior Men Competitive Hoop
Csejtei Andrea – Master 50+ Competitive Hoop
Guzmits Gréta / Kiss Hanna Zoé – Junior A Double Competitive Silks
Krigler Kata / Bocska Anna Kamilla – Junior B Double Competitive Silks
EZÜST
Radványi Jázmin / Kollár-Nagy Aténa – Senior Double Amateur Hoop
Kosztik Emma Dóra / Pelle Luca – Junior Double Competitive Hoop Mix
Maródi Bori – Junior B Competitive Hoop
Dörnyei Hanga Dorka – Senior Women Competitive Hoop
Limp Amira / Szántó-Külits Kincső – Junior A Double Amateur Silks
S. Nagy Elizabet Magdolna – Junior A Amateur Silks
Uri-Boda Borka / Füleky Nóra Léda – Junior A Double Competitive Silks
BRONZ
Szilágyi Szófia / Sebők Melinda Petra – Junior A Double Amateur Hoop
Herke Luca / Csada Zsóka – Junior Double Amateur Hoop Mix
Szász Eleonóra / Köcski Réka Málna – Junior Double Amateur Hoop Mix (osztott 3.)
Miklós Dorina / Szalai Fanni – Junior Double Competitive Hoop Mix
Dancz Boglárka – Senior Women Competitive Hoop (osztott 3.)
Csigó Rozina / Szanyi Bella – Junior A Double Amateur Silks
Csütörtökön még a légtorna versenyeivel folytatódik a budaörsi világbajnokság, péntektől vasárnapig pedig már a rúdsport lesz a főszerepben.
- Még több cikk