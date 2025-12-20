A mindenki által csak „Madár”-ként ismert, 51 éves legenda ellenfele a tizenegy évvel fiatalabb tapasztalt küzdősportoló, az inkább a kevert harcművészetek, az MMA világában jártas Végh Attila volt. Erdei Zsolt a mérkőzés előtt elárulta, hogy a Hell Boxing Kings szervezői már fél éve, egy éve kapacitálták a visszatérésre. „Több rendezvényen is a nézőtéren szurkolt, és teljesen lenyűgözte az óriási show hangulata, ráadásul újra bizseregni kezdett a vére”, így végül igent mondott a felkérésre.
Végh Attila hatalmas megtiszteltetésnek élte meg, hogy egy bokszlegenda ellen léphet a szorítóba.
Erdei Zsolt visszatért a szorítóba
„Madár” utoljára 2014. március 9-én bokszolt hivatalos meccsen, amikor a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban 10 menetben egyhangú pontozással győzte le a georgiai Salva Jomardasvilit.
Profi karrierje során megszerezte a WBO félnehézsúlyú világbajnoki övét, amit 11 alkalommal védett meg, mielőtt elhódította volna a WBC cirkálósúlyú bajnoki övét.
Utolsó győzelmével a WBO üres félnehézsúlyú Európa-bajnoki trónjára ülhetett fel.
Végh Attila 44 MMA-meccsen 33 győzelmet aratott, 23-at idő előtti befejezéssel, a Bellator szervezetnél 2012-ben világbajnoki övet szerzett a félnehézsúlyúak között.
Imádták a szurkolók Erdeit
A szlovákiai magyar bunyós, Végh Attila az Ismerős Arcok zenekar, a magyar fociválogatott meccseiről jól ismert Nélküled című dalára vonult be, míg Erdei Zsolt – természtesen – a Republic zenekar Szállj el kismadár című klasszikusára lépett a szorítóba.
Amikor szemtől szemben felálltak a bunyósok, jól látszott, hogy Végh Attila legalább egy „számmal” nagyobb, jóval magasabb és nehezebb, mint Erdei.
Az is látszott, hogy a magyar bajnok sokat készült a meccsre, rendben volt a fizikuma és a legendás gyorsasága is.
Az első menetben egy csúszás után Végh került a földre, míg a második menetben Erdei térde érintette egy pillanatra a vásznat.
A harmadik menetet nagyon aktívan kezdte Végh, és több pontos találatával el is vitte a két percet.
A negyedik menetben Erdei lépett fel támadólag, és több jó kombinációval is meglepte a fiatalabb ellenfelét.
Az utolsó előtti, ötödik menet végén egy kőkemény felütéssel Végh majdnem „elkapta” Erdeit, de jókor szólalt meg a gong. Az utolsó két percben már mindkét bunyós arra ügyelt, hogy elkerülje a nagy ütést, így a végén a pontozók döntöttek, akik nagyon szorosnak látták a meccset és végül többségi döntetlent hirdettek ki, miután két pontozó 57-57-re hozta ki a meccset, míg a harmadik pontozó 58-55-re a szlovákiai bunyóst látta jobbnak.
Le a kalappal Erdei Zsolt előtt, hogy 51 évesen ilyen teljesítményt nyújtott, továbbra is óriási példaképem marad
– mondta a döntés után Végh Attila.
„Köszönöm a támogatást a rengeteg szurkolónak, aki csak miattam jött el, és annak a sok-sok embernek, aki segítette a felkészülésemet, és persze a támogatóimnak és az edzőimnek.
Örülök, hogy túléltem ezt a hat menetet, nem volt egyszerű. Mindenkit lebeszélnék róla, hogy 50 évesen beálljon a ringbe.
Attila nagyon sportszerű ellenfél volt annak ellenére is, hogy akkorákat ütött, mint a lórúgás” – összegezte a visszatérő meccs tapasztalatait Erdei Zsolt.