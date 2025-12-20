Live
A Hell Boxing Kings rendezvény keretei között egy igazi ökölvívó szupersztár is a szorítóba lépett. Tizenegy évvel a profi bunyótól történő visszavonulása után ugyanis újra kesztyűt húzott az amatőrként világbajnok és olimpiai bronzérmes, profi világbajnok, Erdei Zsolt. A korábbi bajnok az MMA világában hírnevet szerzett Végh Attila ellen bokszolt végig hat menetet.

A mindenki által csak „Madár”-ként ismert, 51 éves legenda ellenfele a tizenegy évvel fiatalabb tapasztalt küzdősportoló, az inkább a kevert harcművészetek, az MMA világában jártas Végh Attila volt. Erdei Zsolt a mérkőzés előtt elárulta, hogy a Hell Boxing Kings szervezői már fél éve, egy éve kapacitálták a visszatérésre. „Több rendezvényen is a nézőtéren szurkolt, és teljesen lenyűgözte az óriási show hangulata, ráadásul újra bizseregni kezdett a vére”, így végül igent mondott a felkérésre.

Budapest, 2025. augusztus 16.Erdei Zsolt (piros nadrágban) és Kótai Mihály mérkőzése a 100 éves Magyar Ökölvívók Szövetsége (MÖSZ) ünnepi bokszgáláján a budapesti Hősök terén 2025. augusztus 16-án.MTI/Hegedüs Róbert
Erdei Zsolt (piros nadrágban) a Magyar Ökölvívó Szövetség centenáriumi ünnepségén is kesztyűt húzott idén nyáron
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Végh Attila hatalmas megtiszteltetésnek élte meg, hogy egy bokszlegenda ellen léphet a szorítóba.

Erdei Zsolt visszatért a szorítóba

„Madár” utoljára 2014. március 9-én bokszolt hivatalos meccsen, amikor a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban 10 menetben egyhangú pontozással győzte le a georgiai Salva Jomardasvilit. 

Profi karrierje során megszerezte a WBO félnehézsúlyú világbajnoki övét, amit 11 alkalommal védett meg, mielőtt elhódította volna a WBC cirkálósúlyú bajnoki övét.

 Utolsó győzelmével a WBO üres félnehézsúlyú Európa-bajnoki trónjára ülhetett fel.

Végh Attila 44 MMA-meccsen 33 győzelmet aratott, 23-at idő előtti befejezéssel, a Bellator szervezetnél 2012-ben világbajnoki övet szerzett a félnehézsúlyúak között.

Imádták a szurkolók Erdeit

A szlovákiai magyar bunyós, Végh Attila az Ismerős Arcok zenekar, a magyar fociválogatott meccseiről jól ismert Nélküled című dalára vonult be, míg Erdei Zsolt – természtesen – a Republic zenekar Szállj el kismadár című klasszikusára lépett a szorítóba.

Amikor szemtől szemben felálltak a bunyósok, jól látszott, hogy Végh Attila legalább egy „számmal” nagyobb, jóval magasabb és nehezebb, mint Erdei. 

Az is látszott, hogy a magyar bajnok sokat készült a meccsre, rendben volt a fizikuma és a legendás gyorsasága is.

 Az első menetben egy csúszás után Végh került a földre, míg a második menetben Erdei térde érintette egy pillanatra a vásznat.

A harmadik menetet nagyon aktívan kezdte Végh, és több pontos találatával el is vitte a két percet. 

A negyedik menetben Erdei lépett fel támadólag, és több jó kombinációval is meglepte a fiatalabb ellenfelét.

 Az utolsó előtti, ötödik menet végén egy kőkemény felütéssel Végh majdnem „elkapta” Erdeit, de jókor szólalt meg a gong. Az utolsó két percben már mindkét bunyós arra ügyelt, hogy elkerülje a nagy ütést,  így a végén a pontozók döntöttek, akik nagyon szorosnak látták a meccset és végül többségi döntetlent hirdettek ki, miután két pontozó 57-57-re hozta ki a meccset, míg a harmadik pontozó 58-55-re a szlovákiai bunyóst látta jobbnak.

Le a kalappal Erdei Zsolt előtt, hogy 51 évesen ilyen teljesítményt nyújtott, továbbra is óriási példaképem marad

 – mondta a döntés után Végh Attila.

„Köszönöm a támogatást a rengeteg szurkolónak, aki csak miattam jött el, és annak a sok-sok embernek, aki segítette a felkészülésemet, és persze a támogatóimnak és az edzőimnek. 

Örülök, hogy túléltem ezt a hat menetet, nem volt egyszerű. Mindenkit lebeszélnék róla, hogy 50 évesen beálljon a ringbe.

 Attila nagyon sportszerű ellenfél volt annak ellenére is, hogy akkorákat ütött, mint a lórúgás” – összegezte a visszatérő meccs tapasztalatait Erdei Zsolt.

 

 

