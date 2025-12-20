A mindenki által csak „Madár”-ként ismert, 51 éves legenda ellenfele a tizenegy évvel fiatalabb tapasztalt küzdősportoló, az inkább a kevert harcművészetek, az MMA világában jártas Végh Attila volt. Erdei Zsolt a mérkőzés előtt elárulta, hogy a Hell Boxing Kings szervezői már fél éve, egy éve kapacitálták a visszatérésre. „Több rendezvényen is a nézőtéren szurkolt, és teljesen lenyűgözte az óriási show hangulata, ráadásul újra bizseregni kezdett a vére”, így végül igent mondott a felkérésre.

Erdei Zsolt (piros nadrágban) a Magyar Ökölvívó Szövetség centenáriumi ünnepségén is kesztyűt húzott idén nyáron

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Végh Attila hatalmas megtiszteltetésnek élte meg, hogy egy bokszlegenda ellen léphet a szorítóba.

Erdei Zsolt visszatért a szorítóba

„Madár” utoljára 2014. március 9-én bokszolt hivatalos meccsen, amikor a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban 10 menetben egyhangú pontozással győzte le a georgiai Salva Jomardasvilit.

Profi karrierje során megszerezte a WBO félnehézsúlyú világbajnoki övét, amit 11 alkalommal védett meg, mielőtt elhódította volna a WBC cirkálósúlyú bajnoki övét.

Utolsó győzelmével a WBO üres félnehézsúlyú Európa-bajnoki trónjára ülhetett fel.

Végh Attila 44 MMA-meccsen 33 győzelmet aratott, 23-at idő előtti befejezéssel, a Bellator szervezetnél 2012-ben világbajnoki övet szerzett a félnehézsúlyúak között.

Imádták a szurkolók Erdeit

A szlovákiai magyar bunyós, Végh Attila az Ismerős Arcok zenekar, a magyar fociválogatott meccseiről jól ismert Nélküled című dalára vonult be, míg Erdei Zsolt – természtesen – a Republic zenekar Szállj el kismadár című klasszikusára lépett a szorítóba.

Amikor szemtől szemben felálltak a bunyósok, jól látszott, hogy Végh Attila legalább egy „számmal” nagyobb, jóval magasabb és nehezebb, mint Erdei.

Az is látszott, hogy a magyar bajnok sokat készült a meccsre, rendben volt a fizikuma és a legendás gyorsasága is.

Az első menetben egy csúszás után Végh került a földre, míg a második menetben Erdei térde érintette egy pillanatra a vásznat.

A harmadik menetet nagyon aktívan kezdte Végh, és több pontos találatával el is vitte a két percet.

A negyedik menetben Erdei lépett fel támadólag, és több jó kombinációval is meglepte a fiatalabb ellenfelét.

Az utolsó előtti, ötödik menet végén egy kőkemény felütéssel Végh majdnem „elkapta” Erdeit, de jókor szólalt meg a gong. Az utolsó két percben már mindkét bunyós arra ügyelt, hogy elkerülje a nagy ütést, így a végén a pontozók döntöttek, akik nagyon szorosnak látták a meccset és végül többségi döntetlent hirdettek ki, miután két pontozó 57-57-re hozta ki a meccset, míg a harmadik pontozó 58-55-re a szlovákiai bunyóst látta jobbnak.

Le a kalappal Erdei Zsolt előtt, hogy 51 évesen ilyen teljesítményt nyújtott, továbbra is óriási példaképem marad

– mondta a döntés után Végh Attila.