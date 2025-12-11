Újabb sporttörténeti sikert ünnepelhet a magyar kyokushin karate, ugyanis Halász Jázmin, a Kőbányai IKO SE kiválósága sikeresen megvédte Európa-bajnoki címét, és ezzel ő az első magyar versenyző, aki kétszer nyerte meg a Súlycsoport Nélküli Európa-bajnokságot. A 22. IKO Kyokushinkai Súlycsoport Nélküli Eb-re 2025. december 6–7-én került sor Románia fővárosában, Bukarestben, ahol 21 ország csaknem 900 versenyzője mérte össze tudását és erejét.

Fantasztikus Európa-bajnokság volt

Fotó: IKO HUNGARY

Remek Európa-bajnokság volt Romániában

A vasárnapi felnőtt és szenior küzdelmek során Halász Jázmin ismét bizonyította, hogy jelenleg ő Európa egyik legtechnikásabb és legösszetettebb tudású kyokushin versenyzője. A női súlycsoport nélküli kategóriában fölényes és magabiztos teljesítménnyel szerezte meg az aranyérmet, így megismételte 2024-es győzelmét. A szakmai zsűri szerint Jázmin nemcsak fizikailag, hanem technikailag is kiemelkedett a mezőnyből, ezért másodszor is elnyerte az Európa-bajnokság „Legtechnikásabb versenyzője” díját.