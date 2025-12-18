Live
Magyarországhoz hasonlóan többek között Norvégiában is lehet szavazni 2025 legjobb sportolóira. Az Év sportolója cím férfi kategóriájának névsorát látva a korábbi világbajnok kerékpáros, Thor Hushovd kifakadt.

A tízszeres Tour de France-szakaszgyőztes és 2010-ben világbajnok norvég kerékpáros, Thor Hushovd 2024 óta az Uno-X főnöke. A 47 éves sportvezető 2025-ben számos sikernek örülhetett a csapat részéről, Sören Waerenskjold, Anders és Tobias Halland Johannessen, valamint Jonas Abrahamsen vezérletével összesen 23 győzelemmel zárta az évet a norvég gárda. Az országban az Év sportolója cím férfi kategóriájában mégsincs egyetlen kerékpáros jelölt sem, ami miatt Hushovd a nemtetszését fejezte ki.

Thor Hushovd (balra) elégedett lehet az Uno-X 2025-ös évével, de egyik kerékpárosa sem lehet Norvégiában az Év sportolója
Fotó: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN / NTB

„Szerintem ez teljesen nevetséges, szánalmas és ostoba. Az a tény, hogy a 14 jelölt között egyiküknek sincs helye, feldühít. Látnunk kell a teljes képet, hogy vannak olyan nemzetközi szinten elismert sportágak, amelyekben hiába szerepelnek jól a norvégok, itthon kevésbé népszerűek. A kerékpározás mellett a golf és a tenisz is ilyen. 

Sok olyan dolog van ezekben, amiket nem értékelnek, mert itt nem nyerjük tonnaszámra az aranyérmeket. Perspektívába kellene helyezni a dolgokat

mondta Hushovd, aki szerint Tour de France-t kéne nyerni ahhoz, hogy számításba jöjjön egy kerékpáros a jelöltek között.

Abrahamsen 2020 óta az első norvég szakaszgyőztes lett a Tour de France-on, egyben az első sikert érte el egy norvég csapat színeiben a világ leghíresebb országúti kerékpáros versenyén. Tobias Halland Johannessen az összesítésben a hatodik helyen végzett, ami minden idők legjobb eredménye egy norvég versenyző részéről a háromhetes viadalon. 

Bár egyéniben nem, a csapatok között nekik is köszönhetően az Uno-X a jelöltek között szerepel, és a január 10-ei eredményhirdetésen akár a díjat is megkaphatja.

Az Év sportolója cím férfi kategóriájának jelöltjei Norvégiában:

  • Johannes Thingnes Bö (biatlonos)
  • Sander Eitrem (gyorskorcsolyázó)
  • Kasper Harlem Fosser (tájfutó)
  • Erling Haaland (labdarúgó)
  • Jakob Ingebrigtsen (atléta)
  • Johannes Hösflot Klaebo (sífutó)
  • Peder Kongshaug (gyorskorcsolyázó)
  • Sturla Holm Laegreid (biatlonos)
  • Kristoffer Reitan (golfozó)
  • Jarl Magnus Riiber (északi összetettező)
  • Birk Ruud (szabadstílusú síző)
  • Sander Aae Skotheim (atléta)
  • Casper Stornes (triatlonista)
  • Martin Ödegaard (labdarúgó)
