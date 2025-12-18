A tízszeres Tour de France-szakaszgyőztes és 2010-ben világbajnok norvég kerékpáros, Thor Hushovd 2024 óta az Uno-X főnöke. A 47 éves sportvezető 2025-ben számos sikernek örülhetett a csapat részéről, Sören Waerenskjold, Anders és Tobias Halland Johannessen, valamint Jonas Abrahamsen vezérletével összesen 23 győzelemmel zárta az évet a norvég gárda. Az országban az Év sportolója cím férfi kategóriájában mégsincs egyetlen kerékpáros jelölt sem, ami miatt Hushovd a nemtetszését fejezte ki.
„Szerintem ez teljesen nevetséges, szánalmas és ostoba. Az a tény, hogy a 14 jelölt között egyiküknek sincs helye, feldühít. Látnunk kell a teljes képet, hogy vannak olyan nemzetközi szinten elismert sportágak, amelyekben hiába szerepelnek jól a norvégok, itthon kevésbé népszerűek. A kerékpározás mellett a golf és a tenisz is ilyen.
Sok olyan dolog van ezekben, amiket nem értékelnek, mert itt nem nyerjük tonnaszámra az aranyérmeket. Perspektívába kellene helyezni a dolgokat
– mondta Hushovd, aki szerint Tour de France-t kéne nyerni ahhoz, hogy számításba jöjjön egy kerékpáros a jelöltek között.
Abrahamsen 2020 óta az első norvég szakaszgyőztes lett a Tour de France-on, egyben az első sikert érte el egy norvég csapat színeiben a világ leghíresebb országúti kerékpáros versenyén. Tobias Halland Johannessen az összesítésben a hatodik helyen végzett, ami minden idők legjobb eredménye egy norvég versenyző részéről a háromhetes viadalon.
Bár egyéniben nem, a csapatok között nekik is köszönhetően az Uno-X a jelöltek között szerepel, és a január 10-ei eredményhirdetésen akár a díjat is megkaphatja.
Az Év sportolója cím férfi kategóriájának jelöltjei Norvégiában:
- Johannes Thingnes Bö (biatlonos)
- Sander Eitrem (gyorskorcsolyázó)
- Kasper Harlem Fosser (tájfutó)
- Erling Haaland (labdarúgó)
- Jakob Ingebrigtsen (atléta)
- Johannes Hösflot Klaebo (sífutó)
- Peder Kongshaug (gyorskorcsolyázó)
- Sturla Holm Laegreid (biatlonos)
- Kristoffer Reitan (golfozó)
- Jarl Magnus Riiber (északi összetettező)
- Birk Ruud (szabadstílusú síző)
- Sander Aae Skotheim (atléta)
- Casper Stornes (triatlonista)
- Martin Ödegaard (labdarúgó)