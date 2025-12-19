Cameron Menzies hétfőn egy nyílra volt a továbbjutástól Charlie Manby ellen, ám végül kiesett a PDC-dartsvilágbajnokságról. Ezt nehezen viselte, és a mérkőzés végén három felütéssel vett elégtételt az asztalon, mindent leborogatott róla, és a keze is vérezni kezdett. A történtek miatt vizsgálat indult a skót játékos ellen, a darts-vb csütörtöki napján pedig exbarátnője, Fallon Sherrock elevenítette fel a három nappal korábbi eseményeket.

Cameron Menzies dühében véresre ütötte az öklét a veresége után a darts-vb-n. Most exbarátnője, Fallon Sherrock is kigúnyolta őt

Fotó: Godfrey Pitt

Fallon Sherrock megalázta exét, Cameron Menziest a darts-vb-n

A darts királynőjeként is emlegetett Sherrock csütörtökön a szintén angol Dave Chisnall ellen játszott Londonban, és szenvedett 3-0-s vereséget. A legnépszerűbb női játékos a 2020-as világbajnokságon két mérkőzést is nyert, ám a legutóbbi öt tornán egyaránt az első körben búcsúzott. Ezúttal a 84,83-as körátlagot teljesítő dartsos ezt mosolyogva tette, majd a kézfogás után odament az asztalához, és humorosan megrángatta azt.

Fallon Sherrock at the end of the match 👀 pic.twitter.com/w6vGwW9e5N — Live Darts (@livedarts) December 18, 2025

Fallon Sherrock ezzel a tettével egyértelműen Cameron Menziest gúnyolta ki, aki nem mellesleg az exbarátja: a páros négy év után, idén nyáron szakított egymással.

A darts-vb első fordulójának küzdelmei péntek este zárulnak.