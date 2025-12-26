Tyson Fury várhatóan 2026-ban tér vissza a ringbe, Anthony Joshua pedig túl van egy győztes meccsen, miután brutálisan kiütötte a youtuberből bokszolóvá vált Jake Pault.

Anthony Joshua kihívta Tyson Furyt a Miamiban aratott győzelme után

Fotó: AFP/Giorgio Viera

A győztes meccs utáni nyilatkozatában Joshua kihívta Furyt, és arra kérte brit riválisát, hogy legközelebb ellene lépjen ringbe.

Mikor jöhet össze Fury és Joshua összecsapása?

Anthony Joshua következő mérkőzését februárra tervezték Rijádban, ezzel szemben Tyson Fury még a családjával vakációzik. Azonban a „Cigánykirály” promótere, Frank Warren abban reménykedik, hogy a két bunyós jövő szeptemberben összecsaphatna egymással – előtte mindketten egy-egy felvezető mérkőzést vívnának.

Most lehetetlen lenne, hogy készen álljon, hiszen nyaral és majd csak februárban tér vissza. Nekem azt mondták, Joshua februárban biztosan bokszolni fog, úgyhogy szoros a menetrend”

– mondta Warren a SunSportnak, és hangsúlyozta, hogy a két nagyágyú meccsét Rijádban vagy a londoni Wembley Stadionban rendezhetnék.

Úgy gondolom, Wembley lenne az igazi otthona ennek az összecsapásnak. Ha pedig a Wembley, akkor úgyis nyárig kell várni. Azonban Tyson sem fog hét hónapot tétlenül ülni, mielőtt visszatérne a ringbe, különösen úgy, hogy már majdnem egy éve nem bokszolt. De egy youtuber ellen biztosan nem fog küzdeni”

– jelentette ki az angol promóter.

Tyson Fury lassan egy éve nem állt szorítóban

Fotó: Mohammed Saad/Anadolu via AFP

A 36 éves Joshuát közben egy bemutatómeccsel hozták kapcsolatba, amelyet Szaúd-Arábiában rendeznének, az ellenfele pedig a 36 éves kick-box legenda, Rico Verhoeven lenne. Eközben a 37 éves Fury akár már áprilisban is bokszolhatna, hogy ráhangolódjon a Joshua elleni összecsapásra.

„Ez időt adna neki a felkészülésre, feltéve, hogy az anyagi feltételek rendben vannak” – folytatta Warren.

Fury idén januárban vonult vissza, miután egymás után kétszer is kikapott az ukrán Olekszandr Usziktól, de azóta is folyamatosan utalgat a visszatérésre.

„Néhány hete beszéltem vele, mert sokat utazik, de Tyson esetében ez egyszerű:

Tudod, mik az elvárásaim, ha azok teljesülnek, ott leszek a meccs estéjén.

Azt mondta, szeretné. Tudom, hogy valamennyire edz – nem konkrétan meccsre –, de formában tartja magát” – árulta el az angol promóter.