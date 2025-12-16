A korábbi MMA-harcos mindössze 45 évet élt. Geronimo Dos Santos halálára tragikus körülmények között derült fény, miután a ketrecharcos holttestét megtalálták a brazíliai Fekete-folyóban (Rio Negro). A Rio Negro az Amazonas legnagyobb baloldali mellékfolyója, amelynek vize a humusz és tőzeg miatt sötét, szinte fekete – innen kapta a Fekete-folyó elnevezést.

Geronimo Dos Santos szörnyű tragédia áldozata lett

Fotó: mmafighting.com/

Geronimo Dos Santos vízbe fulladt

A brazil Globo média szerint Dos Santos éppen a barátnőjét készült meglátogatni és veszélyes dologra vállalkozott, mivel úszni ment a folyóba, azonban elsodorta az erős áramlat.

A helyi jelentések szerint a brazil ketrecharcos holttestét a folyó fenekén, sziklák alatt találták meg.

„A gyász pillanatában legmélyebb részvétünket fejezzük ki az egész családnak és a barátoknak. Isten adjon nekik erőt és vigaszt, hogy túljussanak ezen a nagy veszteségen” – áll a hatóságok közleményében.

MMA veteran Geronimo dos Santos dies after drowning in river https://t.co/GvXP0pvGdF — MMA Fighting (@MMAFighting) December 15, 2025

Dos Santos világszerte több különböző promócióban is versenyzett, végül 2012-ben szerződött a UFC-hez, ám a legendás sorozatban végül nem tudott bemutatkozni. Debütálását a UFC 153-as gálára tervezték a nehézsúlyú Gabriel Gonzaga ellen, ám kénytelen volt visszalépni az ütközettől.

Pályafutása utolsó meccsét áprilisban vívta Dos Santos, és mindössze 109 másodperc alatt kiütötte a korábbi nehézsúlyú UFC-sztárt, Alekszej Olejnyikot.