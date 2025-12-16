A korábbi MMA-harcos mindössze 45 évet élt. Geronimo Dos Santos halálára tragikus körülmények között derült fény, miután a ketrecharcos holttestét megtalálták a brazíliai Fekete-folyóban (Rio Negro). A Rio Negro az Amazonas legnagyobb baloldali mellékfolyója, amelynek vize a humusz és tőzeg miatt sötét, szinte fekete – innen kapta a Fekete-folyó elnevezést.
Geronimo Dos Santos vízbe fulladt
A brazil Globo média szerint Dos Santos éppen a barátnőjét készült meglátogatni és veszélyes dologra vállalkozott, mivel úszni ment a folyóba, azonban elsodorta az erős áramlat.
A helyi jelentések szerint a brazil ketrecharcos holttestét a folyó fenekén, sziklák alatt találták meg.
„A gyász pillanatában legmélyebb részvétünket fejezzük ki az egész családnak és a barátoknak. Isten adjon nekik erőt és vigaszt, hogy túljussanak ezen a nagy veszteségen” – áll a hatóságok közleményében.
Dos Santos világszerte több különböző promócióban is versenyzett, végül 2012-ben szerződött a UFC-hez, ám a legendás sorozatban végül nem tudott bemutatkozni. Debütálását a UFC 153-as gálára tervezték a nehézsúlyú Gabriel Gonzaga ellen, ám kénytelen volt visszalépni az ütközettől.
Pályafutása utolsó meccsét áprilisban vívta Dos Santos, és mindössze 109 másodperc alatt kiütötte a korábbi nehézsúlyú UFC-sztárt, Alekszej Olejnyikot.