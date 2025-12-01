A 109. olasz körversenyen, amely érinti Svájcot is, az első három szakasz Bulgáriában lesz a turistaparadicsomként ismert Aranyparton és környékén, valamint Szófiában. Az össztáv 3459 kilométer, a teljes szintkülönbség 49 150 méter, a 21 etapból hét esetében hegytetőn lesz a befutó. Egyetlen időfutam színesíti a Giro d'Italia programját: május 19-én a tizedik szakaszon 40,2 kilométer vár a bringásokra Viareggio és Massa között.

2025-ben Simon Yates nyerte a Giro d'Italia versenyét

Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto

16. alkalommal indul külföldről a Giro d'Italia

Ez lesz a 16. alkalom, hogy a Giro első három etapját külföldön rendezik, például 2018-ban Izrael, 2022-ben Magyarország, idén pedig Albánia adott otthont a rajtnak.

A 2026-os Giro d'Italia programja:

1. szakasz, május 8.: Neszebar-Burgasz 156 km

2. szakasz, május 9.: Burgasz-Veliko Tarnovo 220 km

3. szakasz, május 10.: Plovdiv-Szófia 174 km

május 11.: utazás

4. szakasz: május 12.: Catanzaro-Cosenza, 144 km

5. szakasz, május 13.: Praia a Mare-Potenza, 204 km

6. szakasz, május 14.: Paestum-Nápoly, 161 km

7. szakasz, május 15.: Formia-Monte Blockhaus, 246 km

8. szakasz, május 16.: Chieti-Fermo, 159 km

9. szakasz, május 17.: Cervia-Corno alle Scale, 184 km

május 18.: pihenőnap

10. szakasz, május 19.: Viareggio-Massa (egyéni időfutam) 40,2 km

11. szakasz, május 20.: Porcari-Chiavari, 178 km

12. szakasz, május 21.: Imperia-Novi Ligure, 177 km

13. szakasz, május 22.: Alessandria-Verbania, 186 km

14. szakasz, május 23.: Aoste-Pila, 133 km

15. szakasz, május 24.: Voghera-Milánó, 136 km

május 25.: pihenőnap

16. szakasz, május 26.: Bellinzona-Cari, 113 km

17. szakasz, május 27.: Cassano d'Adda-Andalo, 200 km

18. szakasz, május 28.: Fai della Paganella-Pieve di Soligo, 167 km

19. szakasz, május 29.: Feltre-Piani di Pezze, 151 km

20. szakasz, május 30.: Gemona del Friuli-Piancavallo, 199 km

21. szakasz, május 31.: Róma-Róma, 131 km