A 109. olasz körversenyen, amely érinti Svájcot is, az első három szakasz Bulgáriában lesz a turistaparadicsomként ismert Aranyparton és környékén, valamint Szófiában. Az össztáv 3459 kilométer, a teljes szintkülönbség 49 150 méter, a 21 etapból hét esetében hegytetőn lesz a befutó. Egyetlen időfutam színesíti a Giro d'Italia programját: május 19-én a tizedik szakaszon 40,2 kilométer vár a bringásokra Viareggio és Massa között.
16. alkalommal indul külföldről a Giro d'Italia
Ez lesz a 16. alkalom, hogy a Giro első három etapját külföldön rendezik, például 2018-ban Izrael, 2022-ben Magyarország, idén pedig Albánia adott otthont a rajtnak.
- A 2026-os Giro d'Italia programja:
1. szakasz, május 8.: Neszebar-Burgasz 156 km
2. szakasz, május 9.: Burgasz-Veliko Tarnovo 220 km
3. szakasz, május 10.: Plovdiv-Szófia 174 km
május 11.: utazás
4. szakasz: május 12.: Catanzaro-Cosenza, 144 km
5. szakasz, május 13.: Praia a Mare-Potenza, 204 km
6. szakasz, május 14.: Paestum-Nápoly, 161 km
7. szakasz, május 15.: Formia-Monte Blockhaus, 246 km
8. szakasz, május 16.: Chieti-Fermo, 159 km
9. szakasz, május 17.: Cervia-Corno alle Scale, 184 km
május 18.: pihenőnap
10. szakasz, május 19.: Viareggio-Massa (egyéni időfutam) 40,2 km
11. szakasz, május 20.: Porcari-Chiavari, 178 km
12. szakasz, május 21.: Imperia-Novi Ligure, 177 km
13. szakasz, május 22.: Alessandria-Verbania, 186 km
14. szakasz, május 23.: Aoste-Pila, 133 km
15. szakasz, május 24.: Voghera-Milánó, 136 km
május 25.: pihenőnap
16. szakasz, május 26.: Bellinzona-Cari, 113 km
17. szakasz, május 27.: Cassano d'Adda-Andalo, 200 km
18. szakasz, május 28.: Fai della Paganella-Pieve di Soligo, 167 km
19. szakasz, május 29.: Feltre-Piani di Pezze, 151 km
20. szakasz, május 30.: Gemona del Friuli-Piancavallo, 199 km
21. szakasz, május 31.: Róma-Róma, 131 km