A nyár legutolsó heteiben sem állt meg az élet, a Forma-1 mezőnye a Hungaroringen csapott össze egymással, ahol a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton az időmérőn borzasztóan gyengén teljesített. Csupán a 12. helyen zárt a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzésén. A Ferrari brit pilótája a kudarcát követően rendkívül csalódottan nyilatkozott, tőle szokatlan módon azt mondta, teljesen haszontalannak érzi magát, konkrétan még azt is hozzátette, lehet, a Ferrarinak pilótát kellene inkább cserélni. Nem semmi szavak a sportág ikonjától, aki aztán később már összeszedte magát, legalább is lelkileg, mert a futamon csak a 12. lett.

Hamilton nem remekelt a Magyar Nagydíjon 2025-ben

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Hamilton kiborult, Szoboszlai mennybe ment

A Premier League 2. fordulójának záró mérkőzésén a Liverpool a Newcastle csapatához látogatott. Szoboszlai Dominik ezúttal jobbhátvéd volt a sérültek miatt, de olyan teljesítményt nyújtott ezen az őrült, 105 percig tartó és 3-2-es vendégsikert hozó meccsen, hogy Arne Slot vezetőedző szuperlatívuszokban beszélt a magyar válogatott csapatkapitányáról, akinek nem a saját helyén, hanem a védelemben kellett szerepelnie. A szakember elmondta, hogy „A mentalitásról beszélve, nem könnyű hátvédként játszani, ha csak középpályás voltál a karriered során. Egyszer játszott ott a felkészülési szezonban – azt hiszem, a Stoke ellen, amikor zárt kapuk mögött játszottunk –, de abban a meccsben csak nálunk volt a labda, és most sokat kellett védekeznie. Az, hogy ilyen teljesítményt nyújtott, sokat elárul a mentalitásáról”.

Botrányból sem volt hiány a nyári nap utolsó sugarai alatt; a siúgró világkupában rendszeresen induló, 22 éves Jones a Good game with Sarah Spain című podcastben elárulta: az augusztus 16-17-i, wisłai nyári versenyen meglepetésükre nem egy nő, hanem egy férfi hajtotta végre a rutinszerű testvizsgálatot, ami a létező legkellemetlenebb szituációba hozta őket. „Teljesen le kellett vetkőznünk, a korábbi évekkel és a korábbi protokollal ellentétben semmilyen ruha nem maradhatott rajtunk. Levetették a bugyinkat és széttárt lábbal kellett állnunk. Az orvos azt mondta, hogy ne izguljunk, mert nőgyógyászként dolgozik, de nagyon kínos volt, hogy egy ismeretlen férfi előtt kellett meztelenre vetkőznünk teljesen váratlanul. 3-5 másodperc után továbbengedett minket.”