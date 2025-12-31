A nyár legutolsó heteiben sem állt meg az élet, a Forma-1 mezőnye a Hungaroringen csapott össze egymással, ahol a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton az időmérőn borzasztóan gyengén teljesített. Csupán a 12. helyen zárt a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzésén. A Ferrari brit pilótája a kudarcát követően rendkívül csalódottan nyilatkozott, tőle szokatlan módon azt mondta, teljesen haszontalannak érzi magát, konkrétan még azt is hozzátette, lehet, a Ferrarinak pilótát kellene inkább cserélni. Nem semmi szavak a sportág ikonjától, aki aztán később már összeszedte magát, legalább is lelkileg, mert a futamon csak a 12. lett.
Hamilton kiborult, Szoboszlai mennybe ment
A Premier League 2. fordulójának záró mérkőzésén a Liverpool a Newcastle csapatához látogatott. Szoboszlai Dominik ezúttal jobbhátvéd volt a sérültek miatt, de olyan teljesítményt nyújtott ezen az őrült, 105 percig tartó és 3-2-es vendégsikert hozó meccsen, hogy Arne Slot vezetőedző szuperlatívuszokban beszélt a magyar válogatott csapatkapitányáról, akinek nem a saját helyén, hanem a védelemben kellett szerepelnie. A szakember elmondta, hogy „A mentalitásról beszélve, nem könnyű hátvédként játszani, ha csak középpályás voltál a karriered során. Egyszer játszott ott a felkészülési szezonban – azt hiszem, a Stoke ellen, amikor zárt kapuk mögött játszottunk –, de abban a meccsben csak nálunk volt a labda, és most sokat kellett védekeznie. Az, hogy ilyen teljesítményt nyújtott, sokat elárul a mentalitásáról”.
Botrányból sem volt hiány a nyári nap utolsó sugarai alatt; a siúgró világkupában rendszeresen induló, 22 éves Jones a Good game with Sarah Spain című podcastben elárulta: az augusztus 16-17-i, wisłai nyári versenyen meglepetésükre nem egy nő, hanem egy férfi hajtotta végre a rutinszerű testvizsgálatot, ami a létező legkellemetlenebb szituációba hozta őket. „Teljesen le kellett vetkőznünk, a korábbi évekkel és a korábbi protokollal ellentétben semmilyen ruha nem maradhatott rajtunk. Levetették a bugyinkat és széttárt lábbal kellett állnunk. Az orvos azt mondta, hogy ne izguljunk, mert nőgyógyászként dolgozik, de nagyon kínos volt, hogy egy ismeretlen férfi előtt kellett meztelenre vetkőznünk teljesen váratlanul. 3-5 másodperc után továbbengedett minket.”
Nyáron még úgy tűnt, reális esélye lehet annak, hogy a Barcelona szupersztárja, Robert Lewandowski már ősszel más csapat mezében folytatja a gólgyártást. Akkor sajtóinformációk alapján arról írtunk, hogy Lewandowski barcelonai jövője továbbra is bizonytalan. A 36 éves támadó szerződése ugyan 2026-ig szól Barcelonában, de az elmúlt időszakban több ajánlatot is kapott Szaúd-Arábiából, így reális esély volt az infók alapján akkor arra, hogy már a nyáron távozik a gránátvörös-kékektől. Ez aztán nem történt meg, de gyaníthatóan óriási összeg cserélt volna ebben az esetben gazdát, illetve számlát.
Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban a 2024-es párizsi olimpián óriási felháborodást okozó Imane Helif átalakulásáról is beszámoltunk, akit azzal vádoltak, hogy férfiként indult, és nyerte meg a súlycsoportjában az aranyérmet az ötkarikás játékokon ökölvívásban. Augusztus derekán aztán a sportoló mindenkit sokkolt, ugyanis a férfihormonokkal és biológiai nemével kapcsolatos viták után egészen más arcát mutatta meg: csillogó sminkben, hosszú hajjal és sugárzó mosollyal lépett a nyilvánosság elé.