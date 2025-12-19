„Én úgy érkeztem Rióba, hogy már mindenki aranyat várt tőlem. Arra gondoltam, hogy én tényleg a maximumot szeretném kihozni magamból. Elfogadtam azt, hogy lehet, nem leszek olimpiai bajnok, és az is lehet, hogy soha nem leszek olimpiai bajnok. És ezzel tényleg rendben voltam. Emiatt nem éreztem azt a fajta nyomást, amit egyébként érezhettem volna” — nyilatkozta Hosszú Katinka a 130 olimpiai bajnok története című interjúsorozatban.

Hosszú Katinka a riói olimpiáról beszélt a MOB interjúsorozatában

Fotó: Vadnai Szabolcs

Hosszú Katinka felidézte, hogy akkor már 27 éves volt, egy évvel korábban világcsúcsot úszott, „minden sínen volt”, mégis a 400 vegyes napján meglepően nyugodtan ébredt.

Aznap, amikor felkeltem, és a 400 vegyes napja következett, akkor teljes nyugalomban voltam. Mintha nem is lennék esélyes. Erre nagyon büszke vagyok, mert ebben nagyon sok munkám van, hogy mentálisan így tudtam hozzáállni ehhez a munkához.

„Koncentrálj, koncentrálj!”

A 400 vegyes döntőjében a győzelem gondolata nem az első pillanattól uralta a fejét. A fordulópont az utolsó hosszon jött el.

„Az utolsó 25 méteren tudatosult bennem, hogy én most olimpiát fogok nyerni, és hirtelen meg is ijedtem, és azt mondtam magamnak: koncentrálj, koncentrálj, nehogy most valamit rosszul csinálj!”

Azt is elmondta: egyetlen dolog miatt maradt benne egy kis hiányérzet – hogy az első olimpiai bajnoki cím pillanatát nem tudta igazán felszabadultan megélni, mert már a következő napi feladat járt a fejében.

„Talán picit sajnálom is, hogy az a nagyon nagy ünneplés nekem nem adatott meg az első olimpiai bajnoki címemnél, hiszen már koncentráltam arra, hogy másnap 100 hát előfutamot fogok úszni.”

A 100 hát: bronzesélyből aranyesély

A riói olimpia egyik legérdekesebb történetszála számára a 100 hát volt. Katinka szerint korábban egyáltalán nem számított hátúszónak, mégis célként tűzte ki, hogy ebben a számban is éremért menjen.

„Talán három évvel korábban épphogy sikerült vb-szintet úsznom háton, egyáltalán nem voltam hátúszó, de a mezőnyön már látszott – három évvel Rio előtt –, hogy két igazán erős úszója van a számnak: Missy Franklin és Emily Seebohm. Azt szerettem volna, hogy bronzérmet nyerjek háton, éremért szerettem volna úszni.”