Marrit Steenbergen Európa-csúccsal nyerte a női 200 méteres vegyesúszást szombaton a lengyelországi rövidpályás Európa-bajnokságon, Lublinban. A holland úszó ezzel megdöntötte Hosszú Katinka 11 évvel ezelőtt felállított csúcsát.
A holland Marrit Steenbergen a női 200 méteres vegyesúszás fináléjában 2:01.83 perccel csapott célba, ezzel a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka 2014-ben felállított 2:01.86-os rekordját adta át a múltnak.
Megdőlt Hosszú Katinka 11 éves rekordja
Steenbergen két tizedre volt az amerikai Kate Douglass világcsúcsától (2:01.63), amely tavaly a Duna Arénában rendezett világbajnokságon született.
A Magyar Úszó Szövetség a közösségi oldalán már a rövidpályás Európa-bajnokság rajtja előtt is foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy kik dönthetik meg Hosszú Katinka csúcsait.
Az egykor kiválóság 18 egyéni távon 10 csúcsot tart jelenleg: a mellúszás kivételével minden úszásnemben van élő rekordja, a többségük pedig már elmúlt tíz éves.
