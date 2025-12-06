A holland Marrit Steenbergen a női 200 méteres vegyesúszás fináléjában 2:01.83 perccel csapott célba, ezzel a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka 2014-ben felállított 2:01.86-os rekordját adta át a múltnak.

Fotó: Francois-Xavier Marit/AFP

Megdőlt Hosszú Katinka 11 éves rekordja

Steenbergen két tizedre volt az amerikai Kate Douglass világcsúcsától (2:01.63), amely tavaly a Duna Arénában rendezett világbajnokságon született.

A Magyar Úszó Szövetség a közösségi oldalán már a rövidpályás Európa-bajnokság rajtja előtt is foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy kik dönthetik meg Hosszú Katinka csúcsait.

Az egykor kiválóság 18 egyéni távon 10 csúcsot tart jelenleg: a mellúszás kivételével minden úszásnemben van élő rekordja, a többségük pedig már elmúlt tíz éves.