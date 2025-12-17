Jake Paul profi bokszkarrierjét főként korábbi MMA-harcosok, valamint az 58 éves Mike Tyson elleni meccsekre építette. Ennek ellenére ő maga kezdeményezte az összecsapást Anthony Joshua ellenében, pedig hatalmas tapasztalatbeli különbség van köztük, és várhatóan közel két súlycsoportnyi (mintegy 12–13 kilogrammos) hátrányban lép majd ringbe.

Jake Paul élete meccsére készül

Fotó: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az olimpiai bajnok Joshua szerint Jake Paul a saját egészségével játszik

„Nem is az a lényeg, hogy Jake-ről van szó” – mondta Joshua. „Őszintén szólva magamat nézem, tisztelettudó ember vagyok, jó családból jövök, de ha meg tudlak ölni, meg foglak ölni. Ez egyszerűen ilyen. Ez a munkám. A boksz nem egy vidám sport, nem lehet csak úgy játszani a bokszot. Nem túl szórakoztató, ha őszinte akarok lenni, de ez egy remek lehetőség volt arra, hogy visszatérjek a ringbe, és újra a legmagasabb szinten üzleteljek” – mondta Joshua, aki legutóbb akkor bokszolt, amikor tavaly a Wembley-ben kiütéssel kapott ki Daniel Dubois-tól. A tervei szerint februárban tért volna vissza a ringbe, majd szeptemberben Tyson Fury ellen zárná le pályafutása utolsó nagy fejezetét.

Ennek ellenére úgy véli, Jake Paul olyan kihívást jelent számára, mint amilyenekkel profi karrierje elején, 2013 környékén találkozott.

„Olyan ellenfél lesz, mint akikkel a pályám elején bokszoltam, de most már rengeteg tapasztalatom van. Szeretnék nagyot szólni, visszakerülni az élre, és megmutatni az embereknek, miért tartozom a világ legjobb bokszolói közé” – mondta Joshua, aki továbbra is eltökélt abban, hogy végre összecsapjon régi riválisával, Tyson Furyval, és felszólította honfitársát, hogy egyezzenek meg egy szeptemberi szupermeccsről.

Fury sem maradt sokáig csendben, a közösségi oldalán reagált Joshua szavaira

„Épp most küldtek nekem egy videót, amelyben Anthony Joshua arról beszél, hogy ha megöl valakit, akkor megöl valakit a bokszringben. Szerintem egy kicsit már túl öreg ahhoz, hogy ilyen baromságokat beszéljen. 37 éves, pályafutása végén jár, és egy YouTuberrel bokszol, egy Disney Channeles figurával, akit Tommy már megvert. Most meg az ölésről beszél, csak hogy hype-ot csináljon. Nevetséges. Ha valaha összefutok veled, te nagy csavargó, úgy kiütlek, hogy a földön maradsz. Én nem egy YouTuber vagyok, és nem is egy feleakkora ember, mint te. Te egy rossz vesztes vagy, aki egy 15 hónappal ezelőtti kiütéses vereségből jön vissza. Te nagy semmirekellő. Alig várom, hogy Jake Paul kiüssön téged” – mondta Fury.