Jake Paul profi bokszkarrierjét főként korábbi MMA-harcosok, valamint az 58 éves Mike Tyson elleni meccsekre építette. Ennek ellenére ő maga kezdeményezte az összecsapást Anthony Joshua ellenében, pedig hatalmas tapasztalatbeli különbség van köztük, és várhatóan közel két súlycsoportnyi (mintegy 12–13 kilogrammos) hátrányban lép majd ringbe.
Az olimpiai bajnok Joshua szerint Jake Paul a saját egészségével játszik
„Nem is az a lényeg, hogy Jake-ről van szó” – mondta Joshua. „Őszintén szólva magamat nézem, tisztelettudó ember vagyok, jó családból jövök, de ha meg tudlak ölni, meg foglak ölni. Ez egyszerűen ilyen. Ez a munkám. A boksz nem egy vidám sport, nem lehet csak úgy játszani a bokszot. Nem túl szórakoztató, ha őszinte akarok lenni, de ez egy remek lehetőség volt arra, hogy visszatérjek a ringbe, és újra a legmagasabb szinten üzleteljek” – mondta Joshua, aki legutóbb akkor bokszolt, amikor tavaly a Wembley-ben kiütéssel kapott ki Daniel Dubois-tól. A tervei szerint februárban tért volna vissza a ringbe, majd szeptemberben Tyson Fury ellen zárná le pályafutása utolsó nagy fejezetét.
Ennek ellenére úgy véli, Jake Paul olyan kihívást jelent számára, mint amilyenekkel profi karrierje elején, 2013 környékén találkozott.
„Olyan ellenfél lesz, mint akikkel a pályám elején bokszoltam, de most már rengeteg tapasztalatom van. Szeretnék nagyot szólni, visszakerülni az élre, és megmutatni az embereknek, miért tartozom a világ legjobb bokszolói közé” – mondta Joshua, aki továbbra is eltökélt abban, hogy végre összecsapjon régi riválisával, Tyson Furyval, és felszólította honfitársát, hogy egyezzenek meg egy szeptemberi szupermeccsről.
Fury sem maradt sokáig csendben, a közösségi oldalán reagált Joshua szavaira
„Épp most küldtek nekem egy videót, amelyben Anthony Joshua arról beszél, hogy ha megöl valakit, akkor megöl valakit a bokszringben. Szerintem egy kicsit már túl öreg ahhoz, hogy ilyen baromságokat beszéljen. 37 éves, pályafutása végén jár, és egy YouTuberrel bokszol, egy Disney Channeles figurával, akit Tommy már megvert. Most meg az ölésről beszél, csak hogy hype-ot csináljon. Nevetséges. Ha valaha összefutok veled, te nagy csavargó, úgy kiütlek, hogy a földön maradsz. Én nem egy YouTuber vagyok, és nem is egy feleakkora ember, mint te. Te egy rossz vesztes vagy, aki egy 15 hónappal ezelőtti kiütéses vereségből jön vissza. Te nagy semmirekellő. Alig várom, hogy Jake Paul kiüssön téged” – mondta Fury.
Fury egyébként januárban visszavonult, miután egymás után kétszer is vereséget szenvedett Olekszandr Usziktól.
Eközben a korábbi nehézsúlyú világbajnok, David Haye is Jake Paul egészségéről beszélt.
„Ha megnézzük, honnan indult, mit hozott létre, mit ért el, milyen üzletet épített, mindez abból fakad, hogy kimondott valamit, ami elsőre teljesen abszurdnak tűnt. Most pedig azt mondta: Meg fogom verni Anthony Joshuát. És megpróbálja ezt valósággá beszélni: a legjobb edzőpartnerekkel készül, ennek rendeli alá az életét. Ezt a gondolkodásmódot tisztelni kell, mert eddig – egy kisebb botlástól eltekintve Tommy Fury ellen, ahol szerintem egy ponttal megnyerte a meccset a kiütés miatt az utolsó menetben – hihetetlen utat járt be” – mondta Haye, aki szerint Paul a realitás határait feszegeti.
„Úgy próbál nagy dolgokat elérni, hogy tovább megy, mint bárki előtte, nem fél a kudarctól, és nem fél attól sem, hogy akár kómába kerül. Úgy áll hozzá: Nem érdekel, mit mondanak mások, én nyerni fogok. Ezt a mentalitást tisztelem” – tette hozzá Haye.
Paul 2023-ban megosztott pontozással kapott ki Tommy Furytől, azóta azonban veretlen. Legutóbb júniusban Julio César Chávez Jr-t győzte le. Egyetlen nehézsúlyú mérkőzését tavaly novemberben vívta, amikor az 58 éves Mike Tyson ellen nyert egy sokat vitatott visszatérés során.
