December 19-én Miamiban rendezték meg a Jake Paul–Anthony Joshua-bokszmeccset, amelyet a Netflix élőben sugárzott az egész világon. A milliók érdeklődése mellett zajló csatában a nehézsúlyú profi boksz egykori világbajnoka, Anthony Joshua nézett farkasszemet a youtuberből lett ökölvívóval, Jake Paullal. A több szempontból is érdekes mérkőzést a brit óriás nyerte meg a hatodik menetben, egy bődületesen nagy KO-val, amellyel, mint később kiderült, csúnyán el is törte az amerikai riválisa állkapcsát.
Jake Paul mém lett
Az összecsapást követően nem kellett sokat várni az internetezők leleményességére, és arra, hogy megszülessenek az első mémek a bokszmeccsről. Mondjuk, szó, ami szó, a fenti mém tényleg elég kreatív lett, nem is csoda, hogy sokan tovább osztották az X-en, és már a többi közösségimédia-felületen is rábukkanhatunk erre a fotóra.