December 19-én Miamiban rendezték meg a Jake Paul–Anthony Joshua-bokszmeccset, amelyet a Netflix élőben sugárzott az egész világon. A milliók érdeklődése mellett zajló csatában a nehézsúlyú profi boksz egykori világbajnoka, Anthony Joshua nézett farkasszemet a youtuberből lett ökölvívóval, Jake Paullal. A több szempontból is érdekes mérkőzést a brit óriás nyerte meg a hatodik menetben, egy bődületesen nagy KO-val, amellyel, mint később kiderült, csúnyán el is törte az amerikai riválisa állkapcsát.

A Jake Paul–Anthony Joshua-csata után jöhettek a mémek

Fotó: princezoc X-oldala

Jake Paul mém lett

Az összecsapást követően nem kellett sokat várni az internetezők leleményességére, és arra, hogy megszülessenek az első mémek a bokszmeccsről. Mondjuk, szó, ami szó, a fenti mém tényleg elég kreatív lett, nem is csoda, hogy sokan tovább osztották az X-en, és már a többi közösségimédia-felületen is rábukkanhatunk erre a fotóra.