„Nem ez volt a legjobb teljesítményem” – mondta a győzelmét követően Joshua. „A végső célom az volt, hogy elkapjam Jake Pault, és fájdalmat okozzak neki. Ez volt a kérésem a meccs előtt, és ez járt a fejemben. Kicsit tovább tartott a vártnál, de a jobb kéz végül megtalálta a helyét.” Az ellenfeléről azért elismerően is nyilatkozott az olimpiai bajnok: „Jake Paul ma este nagyon jól teljesített, újra és újra felállt. Nehéz volt neki odabent, de folyamatosan próbálkozott, ehhez pedig egy igazi férfi kellett. Bárki, aki felhúzza ezeket a kesztyűket, mindig azt mondjuk, hogy tisztelettel adózunk neki. Meg kell adnunk Jake-nek a tiszteletet azért, hogy próbálkozott, próbálkozott és próbálkozott. Szép munka volt tőle.”

Jake Paul megsérült a Joshua elleni meccsen

Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

Jake Paul állkapcsa bánta a meccset

„Ma este egy igazi bokszolóval találkozott, akinek 15 hónapos kihagyása volt” – mondta még Joshua. „Leráztuk magunkról a ringrozsdát, és alig várom, hogy belevágjunk 2026-ba.” Ez az előremutató fókusz gyorsan egy Fury ellen irányuló kihívássá élesedett: „Ha Tyson Fury tényleg olyan komolyan gondolja, amit a visszatérésről gondol, le akarja tenni a Twittert, és fel akarja venni a kesztyűket, és el akar jönni, hogy megküzdjön az egyik legigazibb harcossal, aki bármilyen kihívással szembenéz, akkor lépjen be a ringbe velem legközelebb” – mondta Joshua. „Ne beszélj annyit, hogy »AJ ez, AJ az«. Találkozzunk a ringben, és beszéljenek az ökleink.”

Jake Paul mindeközben feltűnően optimista hangnemet ütött meg a verés, amit elszenvedett, és annak beismerése ellenére, hogy egy súlyos sérülést is összeszedett a meccsen. „Jól érzem magam. Ez szórakoztató volt” – mondta Paul. „Imádom ezt a sportot. Mindent beleadtam. Nagyon jól éreztem magam. Anthony egy nagyszerű harcos. Kikészültem, de erről szól ez a sport.”

Paul a meccs utáni kommentárjában elárulta, hogy azt hitte, eltört az állkapcsa, miután egy interjú során vért köpött. „Egyébként azt hiszem, eltört az állkapcsom” – mondta. „Határozottan eltört. Egy jó kis verés az egyik legjobbtól, aki valaha is csinált ilyet. Imádom ezt a sz..t, és vissza fogok térni, hogy újra nyerjek... Ember, én már minden egyes módon nyertem az életben” – mondta. „A családom, a gyönyörű menyasszonyom [a holland gyorskorcsolyázó sztár, Jutta Leerdam]. Ez a sportág annyit segített nekem az életemben. Vissza fogok térni, és valamikor meg fogom szerezni a világbajnoki övet.” – zárta a gondolatait Paul.