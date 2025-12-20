Alaposan megosztotta a közvéleményt Jake Paul és Anthony Joshua mérkőzése, hiszen a YouTuberből lett bokszoló ezúttal egy világsztár, korábbi kétszeres nehézsúlyú világbajnok, a brit Anthony Joshua ellen lépett ringbe. A tudásbeli fölény mellett súlyban is akadt különbség, hiszen Joshua 110.4 kilóval, Paul 98.2 kilóval mérlegelt. A 28 éves amerikai és a 36 éves brit bokszoló meccse nem fulladt érdektelenségbe, hiszen a Netflix sugározta és a helyszínen is rengetegen voltak Miamiban, természetesen tele hírességekkel.

Jake Paul meglepően jól bírta a Joshua elleni ütközetet

Fotó: ED MULHOLLAND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jake Paul hat menetet bírt Joshua ellen

A szakértők előzetesen arról értekeztek, hogy amennyiben Joshua tudása maximumát nyújtja, akkor maximum egy-két menetig tarthat az eredetileg nyolc menetre kiírt találkozó, többen odáig mentek, hogy Jake Paul egészségét, életét féltették.

Elsőként Anthony Joshua lépett a ringbe, egy rapper élő előadása közben, majd jött Paul is, aki piros tréningfelsőben, napszemüvegben vonult be a ringbe. Ezúttal nem autón érkezett, mint Mike Tyson ellen, de ő is kapott egy rapper személyében élőzenei kíséretet.

Joshua ezt megelőzően 32 mérkőzést vívott 28 győzelemmel (21 KO) és 4 vereséggel, amatőrként olimpiai bajnoki címet is szerzett, míg Paul esetében ugyanez a mérleg 12-1, egyetlen vereségét Tommy Fury elenében szenvedte el az amerikai.

Az első menet finoman szólva is az ismerkedésről szólt, Joshua lépegetett előre, Paul eltáncolt, néha beugorva próbált ütsét elhelyezni a briten, kevés sikerrel, de Joshua is képtelen volt pontos ütést bevinni. Paul láthatóan tartott a brit ütéseitől, miközben Joshua balegyenesekkel próbálkozott, de miután ezek nem nagyon találtak, a második menetben már megrendítő jobbosokkal is kísérletezett, de pontatlan volt, az amerikai pedig sokszor fogásba menekült.

A harmadik menet elején Paulnak volt pár jó ütése, de kezdett lassulni, Joshua pedig belharc közben párszor eltalálta, de a harmadik menetet is lehozta az amerikai, aki láthatóan kezdett fáradni.

A negyedik menetben Paul egy horoggal eltalálta a britet, de sokszor volt a földön Paul, csúszkált a ringben, nem volt egy szép menet. Paul rendre fogni próbált és sokszor egyensúlyát vesztve rogyott a földre, de nem kellett számolni rá.