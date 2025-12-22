Kiderült, hogy Anthony Joshua és Jake Paul egyenként lélegzetelállító, másodpercenként 69 000 fontot, azaz több mint 30 millió forintot keresett a szombat esti küzdelem során. Magán a bunyón elképesztő volt a korábbi nehézsúlyú világbajnok brit óriás fölénye, aki a hatodik menetben kiütötte amerikai riválisát, ráadásul mint később kiderült, a félelmetes erőjű ütésével el is törte Paul állkapcsát.

Anthony Joshua és Jake Paul rengeteg pénzt keresett

Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

Jake Paul törött állal is milliókat keresett

Sokan megkérdőjelezték, hogy egy kétszeres nehézsúlyú bajnok miért szorul arra, hogy egy YouTuberből lett cirkálósúlyú ellen küzdjön, aki egyszer kikapott Tommy Furytól, bár a válasz elég egyértelmű volt. A Netflixen közvetített küzdelemben való részvétellel Paul és Joshua állítólag egyenlően 136 millió fontot osztott el. Ez azt jelenti, hogy a ringben töltött 989 másodperc minden egyeséért mindkét bokszoló figyelemre méltó 69 000 fontot keresett, azaz forintban átszámolva mindkét sportoló fejenként több mint 30 milliárdot kapott a meccsért.

Mindazonáltal a szakértők úgy gondolják, hogy AJ az Egyesült Királyságbeli lakóhelye miatt lényegesen kevesebbet fog hazavinni, mint amerikai riválisa. Az AceOdds szerint a keresetének körülbelül 37 százaléka – 25,6 millió font – közvetlenül az adóhatósághoz kerül majd.