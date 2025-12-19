Egyesek elismerően beszélnek Jake Paul bátorságáról, mások az épelméjűségét kérdőjelezik meg. „Aggódom Jake egészségéért” – mondta Joe Gallagher edző a BBC Sportnak. A korábbi világbajnok és a brit csapat edzője, Richie Woodhall szerint Joshua „a legnagyobbat ütő bokszoló, akivel valaha is találkozott az edzéseken. A liverpooli, két súlycsoportban világbajnok Natasha Jonas egyszerűen csak „őrültnek” nevezte az egész eseményt.

Jake Paul és Anthony Joshua szombat hajnalban mérkőznek meg

Fotó: JESUS OLARTE / ANADOLU

Jake Paul őrült vagy tényleg van esélye Joshua ellen?

Joshua szerint meg is ölheti Pault, de Haye szerint is még a kóma is benne van a pakliban. Anthony Joshua, Tyson Fury és David Haye aggodalmairól ebben a cikkben írtunk, míg Jake Paul eddigi pályafutásáról ITT olvashat.

Jake Pault a meccset felvezető héten láthatóan irritálták a kritikák, a teljesítményének megkérdőjelezése. „Nem létező kispályás közönségnek” nevezte a károgókat, és elmondta, őt már nem foglalkoztatja a kérdés, hogy ehhez a sportághoz tartozik-e.

Papíron a Paul–Joshua mérkőzés minden idők egyik legnagyobb aránytalanságát hozza majd: súlyban, tudásban, tapasztalatban, mindenben.

A nehézsúlyú bokszolóknak általában nem kell súlyhatárt teljesíteniük, Joshua esetében azonban előírás volt, hogy 111 kg alatt maradjon. Végül a brit 110 kilóval állt mérlegre, míg Paul 98 kg-ot nyomott.

A felek nyolcmenetes, profi mérkőzést vívnak majd, szabványos, 10 unciás kesztyűkben, a miami Kaseya Centerben.

Paul táborán belül azonban egészen más a hangulat. Őszinte hit van abban, hogy a 28 éves bokszoló sokkal többet fejlődött, mint azt a közvélemény gondolja. Legutóbbi mérkőzésén Paul pontozással legyőzte az egykori világbajnok Julio César Chávez Jr-t, aki már messze volt korábbi fénykorától.

Paul Puerto Ricóban edz, egy 3 millió font értékű, átalakított raktárépületben, amely teljes munkaidős bázisként működik, regenerációs részlegekkel, erőnléti központtal és elit sportolók által használt csúcstechnológiás felszereléssel. Fizikai felkészítését Larry Wade irányítja, aki korábban olyan világbajnokokkal dolgozott együtt, mint Shawn Porter vagy Badou Jack. A vezetőedző Theo Chambers, aki a legendás detroiti Kronk Gymben tanulta a szakmát, a technikai munkát J’Leon Love, korábbi világbajnoki kihívó segítségével vezeti.