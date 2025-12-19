Egyesek elismerően beszélnek Jake Paul bátorságáról, mások az épelméjűségét kérdőjelezik meg. „Aggódom Jake egészségéért” – mondta Joe Gallagher edző a BBC Sportnak. A korábbi világbajnok és a brit csapat edzője, Richie Woodhall szerint Joshua „a legnagyobbat ütő bokszoló, akivel valaha is találkozott az edzéseken. A liverpooli, két súlycsoportban világbajnok Natasha Jonas egyszerűen csak „őrültnek” nevezte az egész eseményt.
Jake Paul őrült vagy tényleg van esélye Joshua ellen?
Joshua szerint meg is ölheti Pault, de Haye szerint is még a kóma is benne van a pakliban. Anthony Joshua, Tyson Fury és David Haye aggodalmairól ebben a cikkben írtunk, míg Jake Paul eddigi pályafutásáról ITT olvashat.
Jake Pault a meccset felvezető héten láthatóan irritálták a kritikák, a teljesítményének megkérdőjelezése. „Nem létező kispályás közönségnek” nevezte a károgókat, és elmondta, őt már nem foglalkoztatja a kérdés, hogy ehhez a sportághoz tartozik-e.
Papíron a Paul–Joshua mérkőzés minden idők egyik legnagyobb aránytalanságát hozza majd: súlyban, tudásban, tapasztalatban, mindenben.
A nehézsúlyú bokszolóknak általában nem kell súlyhatárt teljesíteniük, Joshua esetében azonban előírás volt, hogy 111 kg alatt maradjon. Végül a brit 110 kilóval állt mérlegre, míg Paul 98 kg-ot nyomott.
A felek nyolcmenetes, profi mérkőzést vívnak majd, szabványos, 10 unciás kesztyűkben, a miami Kaseya Centerben.
Paul táborán belül azonban egészen más a hangulat. Őszinte hit van abban, hogy a 28 éves bokszoló sokkal többet fejlődött, mint azt a közvélemény gondolja. Legutóbbi mérkőzésén Paul pontozással legyőzte az egykori világbajnok Julio César Chávez Jr-t, aki már messze volt korábbi fénykorától.
Paul Puerto Ricóban edz, egy 3 millió font értékű, átalakított raktárépületben, amely teljes munkaidős bázisként működik, regenerációs részlegekkel, erőnléti központtal és elit sportolók által használt csúcstechnológiás felszereléssel. Fizikai felkészítését Larry Wade irányítja, aki korábban olyan világbajnokokkal dolgozott együtt, mint Shawn Porter vagy Badou Jack. A vezetőedző Theo Chambers, aki a legendás detroiti Kronk Gymben tanulta a szakmát, a technikai munkát J’Leon Love, korábbi világbajnoki kihívó segítségével vezeti.
A felkészülés szintjét a sparringpartnerek is jelzik. Lawrence Okolie, korábbi cirkálósúlyú világbajnok is edzett Paullal, és Gallagher szerint „meglepte, mennyivel jobb Paul annál, mint amit az emberek gondolnak”. Paul edzőpartnerei között volt a kubai nehézsúlyú Frank Sanchez és a komoly ütőerővel rendelkező Jared Anderson is.
Az amerikai nehézsúlyú Cassius Chaney, aki 13 menetet bokszolt vele a felkészülés elején, egyértelműen fogalmazott: „Senki nem kímélte őt. Ez valódi munka volt. Az első sparringnaphoz képest a másodikra Jake egyértelműen fejlődött.”
Paul maga is konkrét előrelépéseket említett. Szerinte a lábmunkája, a védekezése, a kombinációi, a testütései és a cselei is fejlődtek.
Paul olyan neveket győzött le, amelyeket a laikus szurkolók is ismernek – de ritkán akkor, amikor ezek valódi bokszértéket képviseltek. A Mike Tyson elleni győzelem címlapokra került, a valóság azonban egy 58 éves bokszoló volt, akinek legjobb évei egy másik évszázadhoz tartoztak. Amikor pedig Paul valódi bokszolóval, Tommy Furyvel találkozott 2023-ban, alulmaradt és kipontozták.
Akik bokszoltak vele, elismerik: többet tud, mint amit a külsőségek sugallnak, de ellene szól, hogy a kondíciója ugyan fejlődött, de a bokszban az időt nem lehet megvenni. A ringrutint csak évek alatt lehet megszerezni.
Gallagher szerint a nézők „stopperrel a kezükben” figyelik majd, mennyi idő alatt végez Joshua, míg Jonas nem lepődne meg, ha „10 másodperc alatt vége lenne” a meccsnek.
A közelmúlt ezt támasztja alá: amikor Joshua legutóbb nem elit ellenféllel bokszolt, Francis Ngannou, az egykori MMA-nehézsúlyú bajnok egyetlen brutális jobbostól került padlóra.
Egy ütés és vége?
„Mindig eszembe jut egy mondás a régi menedzseremtől, Mickey Dufftól: rendben van sok pénzért bunyózni, de meg is kell tudni számolni azt, amikor visszavonulsz” – tette hozzá Woodhall, utalva arra, hogy Jake Paul testi épsége is veszélyben lehet.
Eddie Hearn, az Anthony Joshuát képviselő Matchroom elnöke sem tud igazán jó érveket felsorakoztatni a mérkőzés mellett.
„Őrültség, hogy ez a meccs egyáltalán létrejön, és szerintem a kritikusoknak teljesen igazuk van” – írja Hearn. „De egyszerűen nem tudtuk visszautasítani. Egyetlen épeszű bokszoló sem mondott volna nemet. Aki azt állítja, hogy igen, az egyszerűen hazudik.”
Hearn szerint olyan mérkőzést vállaltak, amelyet egyértelműen megnyerhetőnek tartanak, miközben óriási amerikai nyilvánosságot és Anthony Joshua pályafutásának egyik legnagyobb gázsiját hozza.
Joshua eredetileg novemberben, Szaúd-Arábiában lépett volna ringbe egy nyolcmenetes „bemelegítő” meccsen egy körülbelül 100. helyen rangsorolt nehézsúlyú ellenféllel szemben. „Most ugyanezt a meccset vívjuk meg – csak ötvenszer annyi pénzért” – fogalmazott Hearn.
A stratégia egyértelmű: minél gyorsabban kiütni Jake Pault, majd 2026-ban visszatérni a „normál üzletmenethez”. Hearn szerint Joshua februárban világszínvonalú ellenféllel bokszol majd, és ha minden jól alakul, jöhet a Tyson Fury elleni összecsapás.
Hearn reagált azokra a felvetésekre is, amelyek szerint a meccs előre megírt lenne.
„Ha ez így lenne, az FBI vizsgálatot indítana. Ez illegális lenne. Profi, szankcionált mérkőzésről beszélünk, ahol emberek fogadnak. Lehet, hogy kell két-három menet, attól függően, hogyan áll hozzá Jake. Ha bátor lesz, gyorsan vége. Ha hátrafelé bokszol, próbálja lefogni, üt és mozog, akkor eltarthat pár menetig. Ugyanúgy méri fel, mint Francis Ngannou ellen, aztán jön a nehéztüzérség” – mondta Hearn, aki szerint Jake profi bokszoló, de inkább egy tisztességes cirkálósúlyú – nagyjából a világ 60–70. helye körül.
Hearn szerint Paul és csapata sok mindenben reménykedik, főleg abban, hogy Joshua alábecsüli őt, de Hearn szerint „úgy edz, mintha Uszik ellen készülne, vagy egy Dubois elleni visszavágóra.”
„Ha testre üt, eltöri a bordáit. Ha tisztán eltalálja, lekapcsolja a villanyt. Vagy a bíró közbelép. Nem tudjuk pontosan, hogyan alakul, de AJ ütőerejével és sebességével amint Jake állon kapja az első tiszta ütést, a meccs véget ér” – zárta Hearn.
