Közeleg a YouTube-sztárból lett ökölvívó és a korábbi nehézsúlyú világbajnok régóta várt ütközete. A legtöbb szakértő szerint kettejük csatájának egyértelműen a brit bunyós az esélyese, ám akadnak olyanok is, akik a botrányhős amerikai meglepetésgyőzelmét várják. Jake Paul és Anthony Joshua a december 19-i meccs előtt még egyszer farkasszemet nézett egymással, az erről készült videó pedig hatalmasat tarolt a közösségi oldalakon.

Jake Paul és Anthony Joshua bokszmeccsét a Netflix fogja élőben közvetíteni

Fotó: JESUS OLARTE / ANADOLU

Így hergelte Jake Paul Anthony Joshuát a meccs előtt

A két bokszoló csatája a sportág rajongóinak többségét megosztja, hiszen az MMA-harcosokon edződött Paul és a 2012-ben az amatőrök között olimpiai bajnoki címet szerző Joshua nem éppen egy szintet képvisel. Az amerikai szempontjából a tapasztalat hiánya csak egy tényező, emellé társul, hogy Paul várhatóan közel két súlycsoportnyi (mintegy 12–13 kilogrammos) hátrányban lép majd ringbe riválisa ellen. A két ökölvívó „nagysága” között is van még némi különbség, ugyanis a youtuber 185 cm, míg az egykori világbajnok 198 cm magas.

A mérkőzés előtti Face Off során Paul próbálta viccesre venni a figurát, ahogyan a hasát előretolva magyarázott és hergelte a nála egy fejjel magasabb Joshuát.

Jake Paul was not taking this face off with Anthony Joshua serious 😭 pic.twitter.com/zAugLBcdfR — Happy Punch (@HappyPunch) December 18, 2025

Mit vár a meccstől Anthony Joshua és Jake Paul?

A két főszereplő szerdán sajtótájékoztatót is tartott, amelyben Joshua kiemelte, hogy nem veszi félvállról ellenfelét, ugyanakkor pontosan tudja, hogy ő az esélyes.

„Ő olyan kaliberű ellenfél, mint amilyenekkel a karrierem elején küzdöttem. Ezzel együtt nem fogom lazára venni a meccset.

Én egy nagyon tisztelettudó ember vagyok, jó családban nőttem fel, de ha meg tudlak ölni a szorítóban, akkor meg is teszem.

Ilyen vagyok, ez a munkám, szóval csapjunk bele!” – üzent riválisának a brit.

Paul ezúttal is magabiztosan nyilatkozott, és továbbra is arra készül, hogy világszenzációt okozzon.

„Mint bokszoló jobb vagyok, mint AJ. Két bal lába van, és nagyon merev. Ha az edzője lennék, először táncórákra járatnám, mielőtt újra bokszolni kezdene. A sporttörténelemben még nem volt olyan csapat, vagy résztvevő, amelynek tagjai között ilyen nagy különbség lett volna a képességek, a tapasztalat, az eredmények, a magasság, a súly stb. tekintetében.

Ez lesz tehát a sporttörténelem legnagyobb meglepetése, amit én fogok okozni,

és ti tanúi lehettek ennek” – idézte a profiboksz.hu az amerikait.