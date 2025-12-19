Magyar idő szerint szombaton hajnali 2 órakor kezdődik az év egyik legjobban várt sport- vagy „sport”eseménye: a youtuber Jake Paul és a korábbi nehézsúlyú világbajnok, amatőrként olimpiai bajnok, Anthony Joshua összecsapása Miamiben. Az óriási hírveréssel beharangozott összecsapás természetesen a sportfogadók fantáziáját is megmozgatta.

Jake Paul és Anthony Joshua bokszmeccse óriási műsornak ígérkezik

Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A fogadók bíznak Jake Paulban

Bár a számok Joshua mellett szólnak, hiszen magasabb (198 centi, míg Paul 186) és jóval nehezebb (Joshua 110, míg Paul 98 kilóval mért be), valamint az eredmények is a korábbi olimpiai bajnok és nehézsúlyú profi világbajnok győzelmét vetítik előre. Nem csoda, hogy a fogadóirodáknál Paul győzelmét 7 az 1-hez adják, míg Joshua győzelme esetén 1200 dolláros téttel lehet 100 dollárt nyerni.

Brandon Yaeger a Caesers Sportbooks munkatársa elmondta, bár óriási az érdeklődés a meccs iránt, de mégis elmarad a tavalyi Jake Paul–Mike Tyson esménytől.

A Draft Kingsnél a fogadások 82 százaléka és a tétek 90 százaléka Jake Paul győzelmére érkezett,

a legnagyobb tétet, 90 ezer dollárt viszont Joshuára tette egy drukker, ő tízezer dollárral gazdagodhat, ha a brit győzne.

Paul győzelme viszont alaposan alávágna a sportfogadóirodáknak, jelen állás szerint akár 100 millió dollárt is bukhatnak, ha az influenszer legyőzné a korábbi világbajnokot.