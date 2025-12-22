A színészből és videóbloggerből lett amerikai bokszoló, Jake Paul a Miamiban rendezett gálán a kétszer is vitathatatlan világbajnoki címet szerzett, 36 éves Anthony Joshuával csapott össze. A brit korábbi nehézsúlyú világbajnok a hatodik menetben kiütötte Pault, aki a mérkőzés során összesen négyszer került padlóra.

Jake Paul (piros nadrágban) karrierjére komoly hatással lehet a mostani vereség

Fotó: LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jake Paul nagyon kikapott Joshuától

A találkozó elejétől Joshua diktálta a tempót, a jelentős fizikai fölény pedig egyre inkább megmutatkozott. Paul már az első menetekben nehéz helyzetbe került, a folyamatos ütéseket pedig nem tudta hatékonyan ellensúlyozni. A brit bokszoló végül a hatodik menetben zárta le a mérkőzést egy pontos sorozattal.

Az orvosi vizsgálatok szerint a 28 esztendős amerikai ökölvívó állkapcsa két helyen eltört.

A sérülést műtéti úton, lemezekkel és csavarokkal rögzítették, a beavatkozás pedig az egyik területen a fogakat és azok gyökereit is érintette, amelyeket el kellett távolítani

– számolt be róla a profiboksz.hu szakportál.

A jelenlegi tervek szerint előreláthatólag két hónap múlva újabb beavatkozásra kerülhet sor, amely során drótokat és további csavarokat helyeznek az állkapcsába, majd hónapokkal később fogászati implantátumok, végül koronák felhelyezése következhet. Az orvosi stáb becslése alapján mintegy kilenc hónapra lehet szükség ahhoz, hogy Paul állkapcsa megközelítse a 90 százalékos terhelhetőséget, és még ebben az esetben sem garantált, hogy a jövőben engedélyt kap a versenyszerű boksz folytatására.

A Netflix-gála hatalmas bevételt hozott

A mérkőzést a Netflix közvetítette, és a gála jelentős nemzetközi érdeklődést váltott ki, anyagi szempontból pedig kiemelkedően sikeresnek számított. Jake Paul a vereség ellenére is aktív maradt a közösségi médiában, ahol a meccs után magángépes utazásról és a boksz üzleti oldaláról is posztolt.

Jake Paul az elmúlt évek egyik legmegosztóbb figurája volt a profi ökölvívásban: mérkőzései rendre jelentős médiafigyelmet és bevételt generáltak, ugyanakkor szakmai megítélése végig vitatott maradt. A Joshua elleni összecsapás pályafutása eddigi legnagyobb kihívásának számított, a súlyos sérülés pedig akár végleg pontot tehet sportolói karrierje végére.